Det er andre gang denne sesongen at Everton straffes med poengtrekk for brudd på Premier Leagues økonomiske regler. I november ble de trukket ti poeng, før straffen ble redusert til seks.

Nå melder The Athletic og flere engelske medier at klubben trekkes to nye poeng. Dermed ligger klubben kun to poeng over Luton på nedrykksplass.

Everton skal enda ikke ha kommunisert om de ønsker å anke avgjørelsen eller ikke.

Oppdateres