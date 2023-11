– Hun er en av de få distanseskytterne som er igjen i internasjonal kvinnehåndball, sier landslagssjefen til VG.

Den 193 cm høye bakspilleren, oppvokst i Oslo, har dominert på klubbnivå. Hun er toppscorer i Champions League med 53 mål på syv kamper. Det danske toppoppgjøret avgjorde hun med 12 mål sist helg.

– Man lar seg ikke så lett vippe av pinnen lenger, men det er godt å komme inn i et mesterskap med gode opplevelser, sier Breistøl til VG.

Torsdag scoret hun det første målet da samtlige norske utespillere kom på scoringslisten. Angola ble slått med åtte mål.

Veien til toppen har vært lang. Breistøl mesterskapsdebuterte som 26-åring i 2019. Noen år tidligere var det full stopp. På grunn av problemer med patellarsenen i begge knær spilte hun nesten ikke kamper i løpet av de to årene i Larvik. I stedet for å operere gikk kun gjennom en såkalt PRP-behandling gjennom tre år.

Den reddet håndballkarrieren.

HENGER HØYT: Kristine Breistøl mot Slovenia i fjorårets EM. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Neste sesong spiller hun for Györ. Kristine Breistøl har sakte bygd seg opp gjennom fem år i Esbjerg.

– Hun kom som en skjør blomst og står nå som en fire meter høy solsikke og skinner, fysisk, mentalt og spillemessig. Da «Brei» kom, la vi en plan, der det viktigste var at hun kunne trene hver dag, beskrev Esbjerg-trener Jesper Jensen da Györ-overgangen ble klar i sommer.

Den danske landslagssjefen mener Breistøl har gått fra «topp 50 til topp fire i verden» som angrepsspiller.

– Jeg elsker å stå i denne situasjonen. Det er mye lettere å utvikle seg når du faktisk bare kan være håndballspiller. Det har jeg nå vært i flere år. Da kan man jobbe med ting, utvikle og ha en større base. Slik at man takle de opp- nedturene som kommer gjennom 70–80 kamper i løpet av en sesong, sier hun selv.

Norges VM-oppkjøring Vis mer ↓ Lørdag: Norge – Island (kl. 16.45) Søndag: Norge – Polen (kl. 14.45) Begge kamper på TV 2 direkte. Spilles i Håkons Hall, Lillehammer.

I neste uke går hun løs på sitt sjette strake mesterskap for Norge. Thorir Hergeirsson sier at det har tatt sin tid å få den høye bakspilleren inn i landslagets spill. Ofte går det svært raskt med Norge. Han opplyser at trener Tonje Larsen har jobbet tett med Breistøl.

– Hun har hjulpet henne inn med video og trening. «Brei» har virkelig kommet inn i det, mener sjefen.

– Jeg vet at jeg nå kan henge med i det hurtige spillet Norge er kjent for. Jeg er bedre trent og kan bevege meg bedre. Det mener jeg mesterskapet i fjor viste, sier Breistøl som satte alle sine fire skudd i EM-finalen i mål.

– Det sier seg selv at jeg på over 190 må bevege meg annerledes enn hurtigtogene rundt. Men jeg har funnet min måte. Det fungerer fint, sier hun.

Sammen med Henny Reistad, Ingvild Bakkerud og Maja Furu Sæteren er hun aktuell for VM-spill på venstre backplass.

– Jeg tar den rollen jeg får. Norge har fryktelig mange gode spillere. Det er vi glad for, sier Kristine Breistøl.