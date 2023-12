Flere suspensjoner og skader. Det er ikke noe fred å få.

Derfor hjelper det lite med fredagsdeadline (klokken 19.30) – men samtidig blir all tilgjengelig informasjon viktig.

Dette skal vi innom i artikkelen:

Hva gjør du med Haaland?

Dette Haaland-knepet må du kunne

Slik setter du opp wildcardet ditt

Salah/Son i januar (tidlig planlegging)

Andre dilemmaer

Erling Braut Haaland (14.0) skaper hodebry.

Pep Guardiola sa i ettermiddag at han ikke tror at Haaland spiller lørdagens kamp mot Crystal Palace.

Jeg kvitter meg nok med nordmannen denne helgen før jeg henter ham igjen etter klubb-VM.

Man. City skal ha en blank i runde 18 på grunn av klubb-VM. To kamper med en spiller til 14 millioner på benken er stivt.

Derfor gjør jeg nok Haaland til Dominic Solanke (6.7). Han har Luton (h) og Forest (b). Gode tall + gode kamper = super kombo!

Ollie Watkins (8.5) og Julian Alvarez (6.9) er også gode alternativer selvfølgelig. Jeg liker imidlertid kampene til Solanke de neste to, og tallene hans er veldig gode.

Han blir min såkalte «placeholder» for Haaland.

Haaland-knepet du bør kunne

VG skrev tidligere denne uken om at Haalands familie og vennekrets solgte ham på Fantasy før Luton-kampen.

Men ikke alle solgte. Det var flere som benket superspissen.

Denne infoen blir jo selvfølgelig ikke offentliggjort før etter fristen, men det er likevel verdt å holde øye med på.

Det er jo grunnlag for å spekulere i at Haaland-skaden er verre enn kun at han må stå over én PL-kamp når familien selger angriperen. Det at en kompis av Haaland (Marcus Risa), som ligger som nummer 16.000 i verden, selger ham gjør at jeg er enda mer skeptisk med tanke på Haalands spilletid denne helgen.

Dersom du vil følge med på familieligaen, så er dette lenken til ligaen.

Ved hjelp av denne nettsiden, kan du få varslinger på hvilken som helst fantasyliga. Da kan du få oppdateringer på kapteinsendringer og bytter som gjøres i ligaer. Oversiktlig og fin. Jeg har installert min i Slack.

Følg alltid med på denne Twitter-brukeren. Hun har samlet sammen store supportere av de fleste topplagene. De tipper lagoppstillinger til helgen. Ofte er det meget god treffsikkerhet på lagene.

Denne runden er det faktisk noen som har tatt inn Haaland i sine tips, men spørsmålet er om dette var før eller etter Peps pressekonferanse. Uansett er det et mindretall som har troen på Haaland fra start:

Wildcard

Har du ennå ikke brukt Wildcard, må du bruke det senest til runde 20.

Her hadde jeg kastet Haaland på bålet. Det viktigste er at du lager en god plan for Haaland tilbake igjen, samtidig som du må tenke på Son og Salah. De skal spille landslagsfotball i januar. Kommer litt tilbake til det.

Hadde jeg hatt wildcard tilgjengelig, ville det sett slik ut:

Matt Turner (3.9) virker å ha fått plassen tilbake. Det er flott. Sammen med gjerrige Bournemouth-keeper Norberto Neto (4.5) utgjør de en god duo. Han har hindret 2,3 mål mer enn forventet denne sesongen.

Jeg ville iallfall kvittet meg med Alphonse Areola (4.2). Ikke mye CS i sikte der. Fy så lei jeg er.

På lang sikt er det fristende å hente inn en som Kieran Trippier igjen (6,9), men akkurat nå er det ikke den beste verdien. Han er i tillegg suspendert denen runden.

Men etter hvert skal ikke Newcastle ha europakamper i midtukene, og da vil det bli aktuelt igjen. Levi Colwill (4.6) er inne på grunn av Chelseas grønne kampprogram.

Evertons Jarrad Branthwaite (4.1) ser ut som den beste billigforsvareren.

Det er vanskelig å se utenom Aston Villa etter de siste hjemmekampene. Mot Man. City tillot de kun to avslutninger! Derfor er Ezri Konsa (4.5) med i denne draftet.

Midten taler mye for seg selv. Dette er navn som er diskutert og snakket om i hver artikkel og podkast.

Min team value er ikke den beste. Derfor er William Osula (4.3) med. Watkins er i laget i to runder før Haaland hentes inn. Solanke er drøftet tidligere i artikkelen. Tallene er meget fine.

Angriperne i Premier League med beste xGI siste fem kampene:

Son/Salah til Asia cup og Afrikamesterskapet

Det er ikke et problem nå, men etter hvert skal Son Heung-min (9.7) til Asia Cup og Mohamed Salah (13.2) til Afrikamesterskapet.

Hvis Sør-Korea kommer seg helt til finalen 10. februar, går Son glipp av runde 21–24 minimum.

Det samme gjelder Salah. Finalen i Afrikamesterskapet er 11. februar.

Egypt er en av de store favorittene til å nå langt. Sør-Korea er også en av favorittene i Asia Cup.

Her er det bare å beholde frem til GW20. Er du på wildcard, skal du ikke nøle med å ta duoen inn. Viktigste er at du har en god plan med å kunne hente de tilbake igjen når spillerne er tilbake fra landslagsspill i januar/februar.

Det er også selvfølgelig en liiten risiko for at runde 25 kan ryke, siden det er tung kampbelastning på spillerne dersom de kommer helt til en finale:

Andre dilemmaer

Anthony Gordon (6.2) pådro seg en skade i midtuken mot AC Milan. Eddie Howe sier fredag at «vi vil se hvordan han er». Han sier samtidig at kantkollega Harvey Barnes har fått et tilbakefall og er ikke tilbake i spill før i januar.

Blitt en klisjé, men jeg ville hverken kjøpt eller solgt Gordon akkurat denne runden.

Robert Sanchez (4.7) er skadet og utilgjengelig mot Sheffield United.

West Ham-keeper Areola er tilbake i troppen igjen. Han satt på benken i Europa League.

Jeg har for mange andre problemer til at jeg kan bry meg om Trippier dessverre. Men han har fine kamper etter at han står over mot Fulham nå i Luton og Forest, så ville ikke stresset med å få fjernet engelskmannen.

Om du har null andre problemer, skjønner jeg fristelsen å gjøre ham til Trent Alexander Arnold (8.2), som fort kan ta med seg en del poeng hjemme mot Manchester United.

Og apropos Manchester United, jeg nøler ikke ett sekund med å cappe Mohamed Salah. Han har best målscorerodds (etter Haaland) denne runden.

Lykke til denne runden!