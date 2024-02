– Jeg vil ikke svare så mye på det nå. Jeg er veldig usikker på min egen situasjon. Jeg må finne ut hvor lang denne prosessen er først, og ha fokus på egen helse, sier Kilde til VG.

Kilde snakker med pressen på norsk, engelsk og tysk på et digitalt pressetreff torsdag. Han gjentar mange ganger at han ikke kan love at han kommer tilbake som toppalpinist.

Han hyller familien og kjæresten for at han har kommet seg gjennom de siste ukene.

– Den smerten jeg har vært gjennom er det tøffeste jeg har opplevd. Det går utover psyken også. Hva skal man gjøre? Du får ikke sove om natten. Det er fortsatt smerter, men det er mulig å håndtere. Det har vært en tøff greie, sier Kilde.

Han falt i Wengen 13. januar og ble fraktet bort i helikopter. Han fikk et dypt kut ti leggen etter fallet og mistet mye blod. Han sier han mistet noen nerver og trenger tid til å få orden på det. Han må gå med gips i minimum seks uker.

– Etter krasjet kom det mange meldinger om situasjonen. Skulderen ut av ledd og et kutt i leggen høres ikke så alvorlig ut, men så var det ganske mye mer alvorlig, sier Kilde.

Men han har et håp om å komme tilbake og gjøre det han liker best. Han tror han vil overvinne frykten han opplevde i fallet, men han innrømmer at det påvirker ham.

Knappe to uker etter Kildes ulykke krasjet kjæresten Mikaela Shiffrin i Cortina.

– Det er ikke den situasjonen vi ønsket å være i. Vi skulle kjempe om seire. Men å være sammen nå er fint. Det har vært veldig veldig fint. Men også litt «stupid» å ha denne situasjonen, men fint å være sammen, sier Kilde.

Kilde bor i den østerrikske byen Innsbruck og forteller at han kommer til å bo der så lenge han er aktiv alpinist.

Shiffrin skrev i sosiale medier at han var heldig som var i live, kjente du selv du var døden nær? spurte NRK.

– Jeg klarte bare å tenke på hvor vondt jeg hadde i skulderen. Jeg var ikke usikker på om jeg kom til å overleve, for jeg fikk så god hjelp. Det hun skriver er for så vidt sant, men jeg hadde ikke denne frykten, svarer Kilde.

Kilde forteller at han smiler igjen og er positiv.

– Det har vært noen interessante uker. Det har vært tøffe uker. Jeg har hatt mye vondt, og det har vært en utfordring, sier Kilde.

Han har fått mye støtte etter ulykken.

– Det har vært overveldende. Når det kommer til lagkamerater og personer som ringer og sender meldinger har det vært fantastisk. Jeg har hatt familien min og Mikaela her som har vært fantastisk. Å få se posteren i Kitzbühel fra sponsoren vil jeg bare gi en takk til sponsoren min, sier Kilde.

Det er OL i Italia om to år og fikk spørsmål om han ser for seg å delta der.

– Jeg ser på meg selv som en positiv fyr og muligheten til å komme meg så fort som mulig på beinene. Men det er nerver og det krever som sagt litt tid, sier Kilde.