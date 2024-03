For i annenomgang gikk det meste galt for Geir Bakkes menn i det som var den siste kampen for Vålerenga før Obos-ligaen sparkes i gang.

Først sendte Petter Strand en pasning rett til en AIK-spiller utenfor egen sekstenmeter. Det ledet til kampens første scoring ved Dino Besirovic.

Slik startet Vålerenga Vis mer ↓ 4–3–3: Storevik – Hedenstad, Fasika Idumba, Kreuzriegler, Juklerød – Hagen, Ambina, Bjørdal – Thorvaldsen, Rijks, Strand.

Deretter tabbet VIF-keeper Jacob Storevik seg ut – og Victor Andersson fikk til slutt en enkel jobb med å sette inn 2–0.

Axel Björnström økte til 3–0 med en nydelig volley, før Omar Faraj fastsatte sluttresultatet til 4–0 fra straffemerket.

Vålerenga rykket ned fra Eliteserien sist sesong etter et playoffdrama mot Kristiansund. De sesongåpner i Obos-ligaen hjemme mot Sogndal 1. april.

Henning Berg er trener for AIK. Svenskene har i vinter signert Eskil Edh fra Lillestrøm, samt kontraktløse Martin Ellingsen.