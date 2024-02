Veteranens sykdom gjør at Lotta Udnes Weng forfremmes fra Norge 2 til Norge 1 under lverdenscup-lagsprinten i Lahti fredag. Skistad skal fremdeles gå avslutningsetappen for Norges førstelag.

Lotta Udnes Weng var i utgangspunktet satt opp til å gå ankeretappen for Norge 2 med Kristin Austgulen Fosnæs.

Norge 2 utgjøres nå av Fosnæs og Mathilde Myhrvold.

Dette bekrefter Per Elias Kalfoss, fagsjef for langrenn i Skiforbundet, til VG.

Slik gikk det sist Lotta Udnes Weng gikk sprint...

Sprint for kvinner har det siste drøye året handlet nesten utelukkende om Skistad i duell mot flere svensker.

Sverige har også et markant forfall denne helgen ved Emma Ribom (vant to sprinter før jul og tok VM-gull på lagsprint i 2023 med Jonna Sundling) som er forkjølet.

Det gjør at svenskene stiller slik:

Sverige 1: Jonna Sundling og Linn Svahn

Sverige 2: Frida Karlsson og Maja Dahlqvist

Norges herrelag:

Norge 1: Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg

Norge 2: Håvard Solås Taugbøl og Even Northug

Lagsprinten fredag er sesongens eneste internasjonalt. Lørdag er 20 km klassisk og søndag sprint i skøyting.