Noah Lyles er regjerende verdensmester på 100 og 200 meter. Han skrev nettopp kontrakt med utstyrsprodusenten Adidas. Og det skal være litt av en kontrakt.

Lyles’ manager Mark Wetmore melder ifølge LetsRun at Lyles har fått den beste avtalen i friidrettsverden siden verdensrekoldholder på sprintdistansene Usain Bolt. Saken er gjengitt i Aftonbladet.

Kontrakten skal være verdt nærmere 30 millioner kroner i året og går frem til 2030.

USAIN BOLT Tidenes raskeste mann

Den svenske stavhopperen Armand Duplantis og Jakob Ingebrigtsen har samme manager i Daniel Wessfeldt. Han fnyser av påstanden fra managerkollegen overfor VG.

– Noah Lyles har ikke vist sin avtale, og han får ikke vise den til en tredjepart, siden den er konfidensiell. Hans agent har sagt at kontrakten er den største siden Bolt. Det er et markedsføringstriks uten substans, siden han ikke kjenner summene i andre sine kontrakter, sier Wessfeldt til VG.

DANIEL WESSFELDT Manageren til Armand Duplanti.

Både Duplantis og Lyles skal konkurrere i innendørs-VM i Glasgow. Lyles skal løpe forsøk på 60 meter fredag, finalen er senere samme dag. Stavhoppfinalen er søndag.

Bolt som har løpt 100 meter på utrolige 9,58 sekunder fikk rundt 100 millioner kroner i året fra sin utstyrsleverandør. Det har ingen annen friidrettsutøver vært i nærheten. Men Wessfeldt utfordrer tanken om at Lyles er best betalt siden fenomenet fra Jamaica.

– Jeg tror ikke han har gått forbi Mondo, som har økt sin kontrakt hele tiden, sier Wessfeldt til Aftonbladet.

Svenske Duplantis har satt verdensrekord syv ganger, den siste var på 6,23 meter. Og har avtale med Puma.

– Det er annerledes i tekniske øvelser. Der er det vanskeligere å få de virkelige store summene betalt. Men stavhopp er en spektakulær øvelse. Det startet med Sergej Bubka som dominerte i mange år og satte mange verdensrekorder, og nå har det kommet en kar som heter Duplantis som dominerer fullstendig og som har tatt stavhopp til et helt annet nivå, sier Wessfeldt til VG.

Se Duplantis elleville verdensrekordforsøk i OL i Tokyo:

Manageren forteller til VG at også Jakob Ingebrigtsen får veldig godt betalt.

– En sprinter som løper 100 meter, og som dominerer, har alltid vært den best betalte. Det startet med Carl Lewis, og senere Bolt. Men 1500 meter er også en øvelse som er attraktiv om du dominerer og løper fort som Jakob gjør. Derfor tilhører Jakob også de aller best betalte når han konkurrerer. Alle store stevner i verden vil ha med Jakob og er klare for å betale for det, sier Wessfeldt.

Jakob Ingebrigtsen deltar ikke i innendørs-VM i Glasgow.