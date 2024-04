Det er Stavanger Aftenblad som melder om dødsfallet til den tidligere midtstopperen, som ble en yndling blant supporterne med sin tøffe og kontante stil.

Han spilte 377 kamper for Viking mellom 1978 og 1986.

Det gir «Pesien» en 14. plass på klubbens adelskalender.

Han spilte også i begge cupfinalene i 1984 mot Fredrikstad, best husket for Per Egil Ahlsens langskudd som overlistet Erik Thorstvedt i den første av dem.

Per Henriksen fikk ti A-landskamper for Norge.