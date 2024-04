«Vi har backet dere med alt. Uten respons. Tålmodigheten stopper her», var beskjeden fra supportergrupperingen Vålerenga Kokos.

Den degraderte Oslo-klubben ligger som nummer 12 av 16 klubber i Obos-ligaen. 5–3-tapet for Mjøndalen vekker sterke reaksjoner.

Vålerenga-troppen fikk et supporterbanner rett i fleisen da de kom hjem etter mareritttet søndag.

– Jeg har forståelse for det. De sto gjennom en tøff høst i fjor. De har mønstret inn mot den sesongen her. De gir mye av seg selv og er fantastiske og så leverer ikke vi på banen, sier trener Geir Bakke.

Vålerenga-treneren snakker med VG i et lite møterom. Fargene på veggbildet er det eneste som lyser litt opp. Blåmandagen er kald på Oslo øst.

– Man blir på en måte paralysert. Vi gir dem mulighetene og vi svikter på en del prinsipper som vi har i spillet vårt. Vi blir satt ut og begynner å tenke én og én. Så slipper vi inn enkle mål. Slike kamper kan forekomme, men vi må prøve å unngå at det skjer for mye, sier Bakke.

Siden Bakke tok jobben etter sjokkexiten fra Lillestrøm i fjor, har det blitt 24 poeng på 25 seriekamper.

– Det har ikke vært godt nok. Jeg visste at jeg gikk inn i en krevende oppgave. Jeg trodde vi skulle klare å bikke det i riktig retning da vi begynte å se tighte og trygge ut. Så ble vi grepet litt av skrekken og jeg hadde håpet at jeg skulle være med på å overvinne det. At vi ikke skal la motstanderen få mye ut av lite, sier Bakke.

Derfor er både han og Vålerenga-ledelsen fulle av forståelse for supporternes vrede.

«Tålmodigheten stopper her» var den klare talen som møtte Vålerenga-troppen på Intility søndag kveld. Foto: Fredrik Schjesvold

– Det forståelig at de er både frustrerte og forbannet når vi underpresterer som søndag. Det må vi tåle, sier daglig leder Svein Graff til VG.

Han sier at Vålerenga ikke gjør ekstraordinære tiltak før cupkampen mot Tromsø onsdag og serieoppgjøret mot Bryne lørdag. Begge på hjemmebane på Intility.

– Det er viktig å holde hodet klart å gjøre gode vurderinger. Selv om man skal se på seg selv med et selvkritisk blikk, kan man ikke lytte til alle stemmer der ute, sier Graff

Vålerenga-kaptein Christian Borchgrevink møter VG etter restitusjonstrening.

– Det startet etter kampen da vi snakket med supporterne i Mjøndalen. Vi visste det ville komme reaksjoner. Vi er ikke stolte av den opptredenen. De hadde nok et behov for å sende et tydelig signal, sier Borchgrevink.

– Vi må innse at det blir ikke noe romantisk sesong for oss i Obosligaen. Det kommer til å bli drittjobb og kampene er vanskelige, sier Borchgrevink.

Det var svært erfarne Vålerenga-supportere som leverte en klokkeklar tekst med store blå bokstaver på hvit bakgrunn.

– For å gi en beskjed fra oss om at vi ikke er fornøyd med det som foregår. Vi strammer inn litt, sier Øystein Rosenlund i supportergjengen Vålerenga Kokos.

– Det var en beskjed fra oss til spillerne som kom med bussen. Ikke noe mer enn det, sier Rosenlund. Han var sammen med flere til stede da spillerne kom til Intility etter tapet i Mjøndalen.

– Det var en positiv respons fra kapteinen. Jeg vet ikke hva resten måtte mene, sier han. Vålerenga Kokos la mandag ut en ny redegjørelse.

– Hva synes dere om situasjonen i Vålerenga?

– Det er helt åpenbart: Det er ikke bra nok. Vi er ikke der vi skal være i det hele tatt, sier Rosenlund som har fulgt Vålerenga i en mannsalder.

Vålerenga Kokos er en kompisgjeng med erfarne supportere som alle er medlemmer av klubben. Noen også av Klanen. Kokos-grupperingen lager klistremerker og T-skjorter for klubben og har blant annet malt den store veggen på Østblokka på Intility Arena.

