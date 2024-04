I en pressemelding skriver IK Start at de er glade for å kunne meddele at Terje Marcussen har akseptert et tilbud fra klubben knyttet til hans bonusavtale.

Ifølge Start har Marcussen ikke på noe tidspunkt selv gjort krav på bonusen, til tross for at ansettelseskontrakten ga ham rett til dette.

– Medias påstander om at Terje har gjort krav på pengene er ikke sanne. Han har unnlatt å gjøre krav på pengene for å hjelpe klubben i en vanskelig økonomisk situasjon både i 2021, 2022 og 2023, skriver styret i IK Start.

Tidligere i april skrev Fædrelandsvennen at den tidligere klubbsjefen krevde penger av Start.

Pressemeldingen understreker videre at Marcussen heller ikke krevde noen form for godtgjørelser da han sluttet i klubben, og at han ikke har vært lønnsledende hos dem.

– Vi er lei oss for mediebehandlingen Terje har fått. Han har gjort sitt beste for klubben i flere år og intensjonene har bare vært gode, skriver klubben.

Styret opplyser at de ikke vil kommentere saken ytterligere eller oppgi størrelsen på tilbudet Marcussen har akseptert.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.