Etter sesongen gir han seg nemlig som manager i klubben. Det meddeler han i en video publisert av klubben.

– Jeg forstår at det er et sjokk for veldig mange når man hører det, men jeg kan åpenbart forklare det eller i det minste prøve å forklare det, sier han.

– Det er fordi, hvordan skal jeg si det, jeg holder på å gå tom for energi. Jeg har ikke noe problem med å si det nå, for jeg har visst det i en lengre periode at jeg måtte annonsere det på et tidspunkt. Jeg vet at jeg ikke kan gjøre jobben igjen og igjen, sier han.

Klopp kommer også med en melding til supporterne i videoen.

– Etter all tiden vi har hatt sammen, og alle tingene vi har vært igjennom sammen, har respekten for dere vokst. Kjærlighet vokste og det minste jeg skylder dere er å fortelle sannheten, og dette er sannheten, avslutter han videoen med.

Stig Inge Bjørnebye, som spilte for Liverpool i nesten ti år, roser Klopps jobb.

– Han har skapt en æra, som vil kunne sammenlignes med de andre store Bill Shankly, Bob Paisley og Kenny Dalglish, sier Bjørnebye til VG og legger til:

– Men jeg er overrasket over at så mange er overrasket. Han bygger mye av sin ledelse på utadvent energi og at det røyner på er forståelig. «It’s been a hell of a ride». Utsøkt jobb, og han blir udødelig for supportere verden over.

Jürgen Klopp Vis mer ↓ * Født: 16. juni 1967 (56 år) * Fødselssted: Stuttgart i Tyskland * Spillerkarriere: Mainz (1989 – 2001). * Trenerkarriere: Mainz (2001-2008), Borussia Dortmund (2008-2015), Liverpool (2015-2023). * Meritter: Vant en mesterligatittel (2018/19) og ett seriemesterskap (2019/20), seier i Uefas supercup (2019) klubb-VM (2019), ett ligacupcull (2021/22) og ett FA-cup-gull (2021/22) med Liverpool. To ganger vinner av Bundesliga med Dortmund (2010-2011, 2011-12), Vinner av tysk cup (2011-12), vinner av tysk supercup (2013, 2014). Kåret til årets tyske manager i 2011 og 2012. * Aktuell: Går av som manager for Liverpool etter endt sesong.

Liverpool har publisert et lengre intervju med Klopp på sine nettsider. Her forteller tyskeren at han ga beskjeden om å gi seg til klubben i november.

– I en ideell verden ville jeg ikke sagt noe før slutten av sesongen, vinne alt og så si farvel. Det er ikke mulig, sier han.

Også assistentene Pepijn Lijnders og Peter Krawietz, samt utvikleren Vitor Matos gir seg etter sesongen.

Også sportsdirektøren til Liverpool, Jörg Schmadtke, gir seg i klubben. Han er ferdig allerede etter det inneværende januarvinduet.

Klopp holder pressekonferanse klokken 16.00 norsk tid. Den sendes på VG+ Sport.

Jürgen Klopp tok over Liverpool i 2015.

I 2020 brøt han den 30 år lange seriemesterskapstørken da Liverpool vant Premier League for første gang.

Liverpool vant Champions League i 2019. I tillegg har klubben tapt to finaler, henholdsvis i 2018 og 2022.

Klopp har også vunnet FA-cupen, ligacupen og klubb-VM i løpet av sin periode som Liverpool-manager.

Onsdag kveld ledet han Liverpool til finale i ligacupen etter at Fulham ble slått 3–2 sammenlagt.

