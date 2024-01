Flere store medier som The Athletic og journalisten Fabrizio Romano bekrefter det Het Nieuwsblaad skrev torsdag:

Tottenham er interessert i Antonio Nusa. Romano skriver at det ikke er lagt inn et formelt bud, men at det foregår samtaler.

VG sitter med de samme opplysningene.

I utgangspunktet virker det mest aktuelt med en avtale i januar som gjør at Nusa lånes tilbake til Ronny Deilas Club Brugge ut sesongen.

– Tottenham er et kvantesprang fra Club Brugge. Samtidig er det forståelig gitt den måten han entrer scenen på. Både for Brugge, men særlig for landslaget. Det er sjelden du ser en ung gutt komme inn for et landslag å ha en sånn påvirkning, sier TV 2s landslagskommentator Øyvind Alsaker.

Han har stor kjennskap til Premier League etter mange år som kommentator av ligaen. Nå mener Alsaker at Nusa kan passe godt inn i klubben.

– Tottenham er et veldig fint sted å dra. Det er en positiv atmosfære der nå, med en fin manager som er glad i fart på topp og spillere med X-faktor. Det er en fin «go» i den klubben og et fint tidspunkt å komme inn på. Det har det ikke alltid vært, sier Alsaker.

Er Tottenham et bra klubbvalg for Nusa? Ja, han kommer til å passe perfekt inn Nei, han bør velge en annen klubb på samme nivå Han bør bli i Belgia

Kommentatoren minnes spesielt landskampen mot Georgia i høst. En frisk Nusa endret kampbildet som innbytter, og serverte scoringer til Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Ifølge The Athletic ønsker den belgiske klubben 30 millioner euro for å slippe Nusa. De ønsker også å beholde ham ut sesongen. Romano melder at Nusa selv også ønsker dette.

– Det er en naturlig variant. At de vil sikre seg ham før han eventuelt gjør ufattelige ting i vår og blir veldig mye dyrere, sier Alsaker.

Det var også stor interesse for Nusa i sommervinduet. Den gang avslo Brugge bud fra Premier League på over 350 millioner kroner.

Nusa har spilt i Club Brugge siden overgangen fra Stabæk i 2021.

Kjenner du en ung fotballspiller med stjernedrømmer? Magasinet «Fotballstjerner» inneholder kule bilder og masse fakta om de beste spillerne i verden. Magasinet kan kjøpes i vår nettbutikk (gratis frakt!)