For to uker siden ble det klart at Hamilton går fra Mercedes til Ferrari i 2025. Verstappen synes ikke overgangen er overraskende, men mener det er uheldig for Hamilton at det ble annonsert en drøy måned før britens siste sesong som Mercedes-fører kjøres i gang.

– Jeg tror det må ha blitt lekket, for å annonsere noe så stort så tidlig i sesongen ... Jeg tror med sikkerhet at resten av året blir litt pinlig. Selv om de har hatt mye suksess sammen, så kan de ikke inkludere ham i alt mer.

Det sier Verstappen da hans Red Bull-bil for 2024 ble lansert, ifølge The Times.

Verstappen tror Hamilton vil bli droppet fra viktige samtaler med Mercedes-ledelsen om bil-design og utviklingen.

– Lewis har et godt forhold til alle, og spesielt Toto Wolff. Men på et punkt må Toto si «Du, jeg vet vi har hatt all denne suksessen sammen, men du kan ikke være en del av visse møter mer». Det er normalt i Formel 1. Det er kanskje litt rart, men man er profesjonell nok til å håndtere det, sier Verstappen.

Lewis Hamilton og Charles Leclerc blir lagkamerater i 2025 for Ferrari. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB

– Det er ikke sånn at de plutselig blir fiender. Han har oppnådd så mye stort med Mercedes. De er fortsatt bak ham. Men det er bare at på et punkt kan du ikke dele enkelte ting.

Verstappen og Hamilton har hatt noen knallharde dueller, men i fjor var nederlenderen totalt overlegen. På spørsmål om han ser frem mellom en ny duell med Hamilton i Ferrari, svarer Verstappen:

– Hvis bilen er rask nok, ja.

Det har stormet rundt Red Bull også ettersom sjefen Christian Horner etterforskes internt etter anklager fra en kvinnelig ansatt i teamet.