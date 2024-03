– Skal vi prøve å ta enda et steg både offensivt og defensivt og stå i det? Eller skal vi gjøre som det har blitt gjort før og gå tilbake til skyttergravsfotball? Å håpe at Erling en eller annen gang kommer alene med keeper, eller skal vi bygge på de spillerne som er her og legge listen litt høyere?

Landslagssjef Ståle Solbakken snakket seg varm i diskusjon med fotballekspert Jesper Mathisen direkte på TV 2s sending tirsdag kveld. Da hadde han sett at laget sitt igjen sviktet i sluttminuttene.

Diskusjonen: Kunne Norge vært enda mer direkte i en periode av kampen hvor Slovakia var i ferd med å bite seg fast?

Solbakken er, som man ser av sitatet øverst, uenig i at det er rett medisin.

Flere ganger har landslagssjefen snakket om at Norge jobber med en spillestil som man ikke har sett på det norske landslaget før.

– Vi spiller et helt annet fotballspill enn det landslaget har gjort på hundre år, sa Solbakken for eksempel i høst.

TV 2s Mathisen stilte spørsmål ved om man burde bytte formasjon og være mer direkte.

– Skal vi tilbake til 90-tallet og ha «no nonsense-fotball»? Det får du ikke med én spiller i denne generasjonen på. Vi er det eneste laget som ikke har noen forfall mellom kampene. Alle har skikkelig tro på det. Alle er «all-in». Så ser vi like godt som dere at vi har et «kjempeissue» med tanke på å reparere feil i boksspillet, sier Solbakken.

På pressekonferansen litt senere fikk han spørsmål om laget burde begynne å slå mer langt.

– Jeg tror det er å ta to-tre steg tilbake. Fordi de sjansene vi skaper i dag kommer av at vi har veldig god frispilling bakfra. Jeg tror det blir veldig langt til målet. Hvis vi ikke kommer tett på Erling, får satt opp Martin i mellomrommet eller satt opp Oscar én-mot-én. Jeg mener det er helt feil vei å gå, sier Solbakken.

Landslagssjefen peker på at kampen burde vært død og begravet for lengst. Norge dominerte stort i første omgang og vant sjansestatistikken med utrolige 9–0 før pause.

Landslagssjefen åpner samtidig for å være mer kynisk i sluttminuttene.

– Jeg hadde planer om å fake en skade og legge oss ned. Men samtidig: OM vi skal spille for 50.000 og det står på spill, må det løses på banen i de situasjonene. Da når du ikke frem med beskjeder, sier han til TV 2.

Mohamed Elyounoussi er en av Solbakkens mest betrodde spillere. Han etterlyser mer kynisme fra landslaget etter nok et sent baklengsmål.

– Det er noe vi må luke bort. Frem til det siste kvarteret dominerer vi. Vi må kanskje være enda mer kyniske. Det har vi snakket om mange ganger tidligere og fortsatt ikke gjør noe med. Det er det som skuffer meg. Hadde det vært motsatt så hadde de nok ligget litt spredt rundt på banen, sier Elyonoussi til VG.

Han fortsetter:

– Du dreper momentumet i kampen og frustrerer motstanderen. Hadde det vært motsatt hadde de gjort alt for å drepe kampen. Det har man opplevd selv mange ganger. Der er vi litt for snille og ærlige. Når det er sagt skaper vi nok sjanser til å drepe kampen. Det er det vi må gjøre først og fremst, sier han.

Landslagskaptein Martin Ødegaard peker på noe av de samme tingene.

– Det er mange måter man kan bryte opp kampen på. Det føler jeg vi prøver på underveis, vi snakker sammen hele veien og prøver å ta tak i ting, men det hjelper lite i dag. Vi kunne sikkert tatt en skade og brukt mer tid, sier Ødegaard til VG.

NRK-ekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg synes ikke det var noen åpenbare justeringer.

– Jeg vet ikke hva Norge skulle gjort veldig annerledes. Da de mistet litt grepet, flyttet de opp og slo litt lenger direkte på Strand Larsen og Sørloth. Det likte jeg. Det var en periode der angrepsspillet var deres verste mareritt. De klarte ikke å sette sammen tre pasninger og det var litt strekk i laget, så da tok man grep.

– Det var lederskap både på og av banen at de gjorde de grepene der. Du kan ikke strukturere bort sånne personlige feil eller de situasjonene som skjer.