Se oppløpet i videovinduet øverst!

Det sier mamma Tone Østberg til Viaplay da Harald Østberg Amundsen gjorde noe han aldri har gjort før:

Å vinne verdenscupen sammenlagt.

Før denne sesongen var Amundsens beste plassering sammenlagt en åttendeplass. Det skjedde i sesongen 21/22.

Foreldrene til Amundsen var til stede under 20 kilometeren i Falun søndag, og de kjente på nervene:

– Jeg kjenner litt «vaskemaskin» i magen. Det er fantastisk. Utrolig – jeg skjønner ikke hvordan han har klart det, sa pappa John Harald Amundsen underveis i rennet.

Mamma Østberg stemmer i:

– Det er litt «ut av deg selv»-opplevelse. Det er ikke noe vi så komme. Det er overraskende og veldig rart, sier Tone Østberg.

TOK KRYSTALLKULEN: Harald Østberg Amundsen. Han gikk i mål som nummer 17. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

Amundsen hadde en ledelse på 112 poeng til Johannes Høsflot Klæbo før start, og etter å ha skaffet seg to tipoengere ved de to bonuspasseringene, trengte han bare å komme i mål for å sikre sammenlagtseieren.

– Det er «jækla» godt. Jeg var supernervøs og slet med å konsentrere meg med det jeg skulle gjøre, sier Amundsen til Viaplay.

– Du var nervøs i dag også?

– Alltid nervøs når Johannes er bak meg. Jeg har kjent på kroppen at den går slutt for energi. Det er godt at jeg holdt i dag og, sier Amundsen.

Han er stolt.

– Jeg så i går på listen over verdenscupvinnere, og det er utøvere som er store legender. Jeg håper at jeg kan bli like stor som dem, sier Amundsen.

MED BEVISET: Harald Østberg Amundsen og krystallkulen. Klæbo nummer to i verdenscupen sammenlagt og Erik Valnes nummer tre. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Johannes Høsflot Klæbo så ut som han var ute på søndagstur. Gikk lekende lett i løypen, før han satte på turboen på oppløpet mot en litt overraskende konkurrent:

Gjøran Tefre!

Førdianeren gikk sitt første verdenscuprenn for sesongen, og tok annenplassen.

– I dag er jeg skiløperen jeg drømte om da jeg var liten. Det er mange som skal ha takk. Nå er jeg helt utrolig glad, sier Tefre til Viaplay.

PALLEN: Klæbo (1), Tefre (2) og Martin Løwstrøm Nyenget (3). Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Det er hans første distanserenn i verdenscupen på fire år.

– Det er tøft å være norsk skiløper og jeg er opptatt av å få sjansene man fortjener. Jeg vant NM, og det var så vidt. Det var perfekt svar på tiltale og den sjansen tok jeg, sier Tefre.

PS! Dette ble Klæbos syvende verdenscupseier på rad. Det har ingen andre norske langrennsmenn gjort før ham. Marit Bjørgen har også syv seirer på rad.

– Det kjennes godt. Det var en fin måte å avslutte sesongen på, sier Klæbo til Viaplay.

Se resultatlisten her: