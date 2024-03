Mandag kveld ble Sheffield United offer for Arsenals titteljagende mannskap. Med pappa Hans Erik Ødegaard (50) på tribunen, styrte kapteinen inn 0–1 før det var spilt fem minutter, hans sjette nettkjenning denne Premier League-sesongen.

– Det er hyggelig at han var her. Det var fint at han fikk se en morsom kamp. Selv om det kanskje ikke var så mye spenning der, tipper jeg han var fornøyd, sier Ødegaard i et intervju med Viaplay-reporter Jan Åge Fjørtoft.

Deretter rant målene inn.

0–2: Jayden Bogle (minutt 13 – selvmål)

0–3: Gabriel Martinelli (15)

0–4: Kai Havertz (24)

0–5: Declan Rice (38)

– Det er ufattelig imponerende, kommenterte fotballekspert Lars Tjærnås for Viaplay.

Siden oppstarten av Premier League i 92/93-sesongen hadde ingen bortelag ledet 5–0 til pause før Arsenal gjestet Bramall Lane mandag kveld.

Hjemmepublikumet begynte å forlate arenaen allerede etter et kvarter, da Sheffield United ble den første klubben til å slippe inn minst fem mål i fire hjemmekamper på rad i alle turneringer, ifølge statistikktjenesten Squawka.

Slik startet lagene Vis mer ↓ Sheff. Utd (4–3–3): Grbic – Baldock, Ahmedhodzic, Robinson, Trusty – Davies, Souza, Norwood – Hamer, McBurnie, McAtee. Arsenal (4-3-3): Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwioe – Ødegaard, Jorginho, Rice – Saka, Havertz, Martinelli.

I andre omgang gikk det 13 minutter før høyre back Ben White økte til 6–0 med et skudd fra innsiden av 16-meteren.

Storseieren bidrar til at Arsenal (+45) har bedre målforskjell enn Liverpool (+39) og Manchester City (+35), men de to tittelutfordrerne er fortsatt henholdsvis to og ett poeng foran på tabellen.

– Jeg er glad fordi vi scorer mål, slipper ikke inn og laget forsvarer seg bra. Men jeg blir ikke revet med. For den som tar trofeet til slutt, kan snakke, sier Arsenal-legende Thierry Henry på Sky Sports mandag kveld.

Arsenals syv strake seirer Vis mer ↓ 20. januar: Arsenal-Crystal Palace 5–0 30. januar: Nottingham Forest-Arsenal 1–2 4. februar: Arsenal-Liverpool 3–1 11. februar: West Ham-Arsenal 0–6 17. februar: Burnley-Arsenal 0–5 24. februar: Arsenal-Newcastle 4–1 4. mars: Sheffield United-Arsenal 0–6 Målforskjell: 31–3

Søndag møtes nettopp Liverpool og Manchester City, hvor minst ett av lagene kommer til å avgi poeng. Med uavgjort i storoppgjøret på Anfield, kan Arsenal overta ligaledelsen hvis de vinner hjemme mot Brentford lørdag kveld.

– Det er veldig spennende. Du har nesten «den dominerende kraften» i City, et lag i Liverpool som har skapt problemer for City og på en måte nykommeren i Arsenal som er desperate etter å vinne igjen, sier Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.