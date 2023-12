Det fremkommer i en dødsannonse i Aftenposten og Sandefjords Blad. Se og Hør meldte dette først.

«Min elskede Fanny», står det øverst i dødsannonsen.

«Døde uventet fra oss», heter det videre.

Jahre ble født i september 1978, hun døde tirsdag 28. november.

«Et hjerte av godhet har sluttet å slå. Savnet og minnene vil for alltid bestå.»

I SORG: Espen Knutsen har mistet sin kone, Fanny Jahre. Hun døde i Sveits, dit familien flyttet tidligere i år. Foto: Tore Kristiansen / VG

Knutsen og Jahre giftet seg romjulen 2012. Sammen har de barna Marius (11) og Mille (9).

Paret dukket i 2014 opp i TV 2-serien «Iskrigerne», da Knutsen var trener for Vålerenga Hockey. De to gjestet også Senkveld i forbindelse med seriens premiere.

I april 2023 bekreftet Knutsen til Finansavisen at de hadde meldt flytting fra Norge til Zug i Sveits.

– Vi har hatt lyst til å gjøre noe nytt, og nå passet det bra her, sa Knutsen til Finansavisen om flyttingen.

Jahre døde i Sveits. Hun var datter av skipsreder Jørgen Jahre jr. og Kari Anette Jacobsen.

PAPPA JAHRE: Skipsreder Jørgen Jahre jr. Her på gården Granum i Sandefjord i 1999. Foto: John Stenersen / VG

Fanny Jahre spilte tidligere håndball for Sandefjord-klubben Runar. VG har tidligere skrevet at hun og Knutsen møttes første gang for 13 år siden i forbindelse med en fest på Bygdøy hos tidligere håndballstjerne Mia Hundvin. Bryllupsfesten var naturlig nok på Park hotell i Sandefjord – som ble bygget av Anders Jahre på slutten av 1950-tallet.

Knutsen/Jahre var blant en rekke velstående nordmenn som slo seg ned i vesle Zug, som ligger ved Zugersjøen mellom storbyene Zürich og Luzern.

Espen Knutsen hadde en glitrende hockeykarriere med blant andre 207 NHL-kamper – for henholdsvis Anaheim Ducks og Columbus Blue Jackets. Han hadde også stor suksess i svenske Djurgården. Etter karrieren var han trener og sportssjef i Vålerenga. Som trener fra 2006 til 2016 førte han klubben til fire seriemesterskap og tre kongepokaler. Han ble godt kjent for TV-publikummet gjennom «Iskrigerne».

Han ga seg i 2022 som sportssjef i Vålerenga. Espen Knutsen uttalte den gang til TV 2 at «klubben og jeg er uenige om klubbens sportslige og idrettsadministrative veivalg».

Knutsen har en voksen sønn, Emil, fra sitt første ekteskap.