– Det er surrealistisk. Man får ikke mer berg-og-dalbane enn dette. VAR-opplegget på slutten også, det må ha vært spennende å se på. Det var helt jævlig for oss, utbryter matchvinner Andreassen til NRK umiddelbart etter 1–0-seieren på Ullevaal.

Seks minutter på overtid trodde nemlig Vålerengas Thea Bjelde at hun hadde reddet ekstraomganger med en drømmescoring fra 25 meter. Landslagsspilleren jublet hemningsløst og feiret med salto foran VIF-supporterne.

Men etter en VAR-sjekk – tre minutter og 25 sekunder etter at Bjeldes kanon traff nettet – ble scoringen annullert. Vålerengas landslagsspiss Karina Sævik hadde vært i offside i forkant av skuddet.

Cupfinalen var den første kvinnekampen med VAR på klubbsiden i Norge.

Få minutter etter VAR-sjekken kunne Rosenborg dermed juble for sitt første cupgull på 21 år. Sist gang klubben vant cupen var i 2002. Da het klubben Trondheims-Ørn.

En relativt sjansefattig cupfinale tok fyr da Emilie Nautnes ble spilt igjennom alene med keeper.

Guro Pettersen kom ut av Vålerenga-målet og skled inn i Nautnes. Da pekte dommeren på straffemerket. I gresset ble Nautnes liggende og glise mens Pettersen bedyret sin uskyld.

Straffe ble det til slutt etter en VAR-sjekk. Opp gikk Cecilie Andreassen, som satte ballen i stolpen.

Da fulgte Nautnes opp og tråkket på ballen. Det gjorde at Andreassen igjen kunne skyte, og via hansken til Pettersen snek ballen seg inn.

Men TV-bildene viser at Nautnes var inne i 16-meteren da straffen ble tatt. Det reagerer Vålerenga-leiren på.

– Det er ikke dette som avgjør cupfinalen. Men når VAR først er i bruk, og det blir så avgjørende i to andre situasjoner, så er det irriterende at det ikke blir brukt her også, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød til VG.

– Jeg er i utgangspunktet positiv til VAR, men dette er en situasjon de kanskje kunne tatt. De sitter jo med bildene og mulighetene til å se på det igjen. Men marginene var virkelig ikke med oss i dag, sier VIFs Olaug Tvedten til VG.

1 / 3





Snaue ti minutter før slutt fikk kaptein Ingibjörg Sigurdardóttir en kjempemulighet på en dødball, men headingen gikk i tverrliggeren

En tung dag for hovedstadslaget ble enda tyngre rett før pause. Da gikk Mimmi Löfwenius Veum ned etter en duell og hylte av smerte. Den ferske norske landslagsspilleren skrek høyt av smerte og tok seg umiddelbart til kneet.

– Jeg fikk ikke med meg hva som skjedde, men jeg hører at hun skriker. Et skrik som er forferdelig å høre på en fotballbane, sier Vålerenga-keeper Guro Pettersen til NRK i pausen.

Löfwenius Veum mistet hele 2022-sesongen med en korsbåndsskade. Senere bekreftet Vålerenga at spissen er sendt til legevakten for å sjekke ut en kneskade.

– Hun er sendt på legevakten for å sjekke kneet. Det var en kneskade. Vi må se nærmere på det. Hun hadde mye smerter, sier fysioterapeut i Vålerenga Ida-Renate Fyksen til NRK.

Spissen er en del av landslagsstroppen som møter Portugal og Sveits i Nations League om en ukes tid.

Foto: Mattis Sandblad / VG

Det var en sjansefattig førsteomgang der Rosenborg etter hvert tok over og var det beste laget. Nærmest scoring var Camilla Linberg da Elise Thorsnes spilte kantspilleren alene med keeper.

Dessverre for trønderne var touchet til Linberg såpass dårlig at Pettersen kom ut og fikk fanget ballen før Linberg fikk fyrt av.