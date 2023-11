For etter syv år som svensk landslagssjef – med VM-spill i 2018 og EM-spill i 2020 som høydepunkter – så takker Andersson for seg.

– Jeg har mye følelser i meg. I dag er jeg mer rørt enn forbannet. Det er jo spesielt det òg, sier Andersson over høyttaleranlegget på Friends Arena.

Andersson har nemlig havnet i bråk titt og ofte. Som her:

Svenskene har lagt bak seg en serie skuffende resultater. De klarte ikke å kvalifisere seg til VM i Qatar og rykket ned fra Nations League, der de blant annet tapte to ganger for Norge i gruppespillet.

EM-kvaliken ble så en gedigen skuffelse. De endte som nummer tre i sin gruppe, og var aldri i nærheten av å true Belgia og Østerrike på plassene foran. Bare de to beste fikk EM-billett.

1 / 2 HYLLEST: Ofrene i Brussel-terroren ble hyllet før kampstart.



Både før og etter kampen trillet tårene for Andersson. Ifølge kona Ulrika Andersson brast det for ektemannen da han fikk øynene opp for barna og barnebarna som satt på tribunen før kampen.

– Følelsene tok overhånd da han så dem, fordi de var der og hadde lagd plakater. Vi ville overraske ham og det lyktes vi med. Det var fint, sier Andersson til Aftonbladet.

Til Expressen, sier hun:

– Det er sørgelig. Det er fint, men sørgelig. Syv år er lang tid. Det har vært mye. Flest oppturer, men så noen nedturer på slutten. Det har vært noen utrolig fine år.

– Hva gleder du deg mest til nå som han får mer fritid? spør Aftonbladet.

– Nå skal han få lande litt og senere kunne se tilbake og nyte litt av hva han og alle rundt landslaget har utrettet. Det tror jeg kommer til å bli veldig fint, og så blir det jul og så får vi se hva vi finner på, sier fru Andersson.

TONEANGIVENDE: Viktor Claesson både scoret og assisterte mot Estland. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / NTB

For halvannen måned siden bekreftet Andersson at han kom til å gi seg dersom de ikke tok seg til mesterskapet i Tyskland.

– Det eneste jeg har tenkt på, er at vi skal til EM. Men etter tapet mot Østerrike kom spørsmål om min fremtid, og derfor vil vi allerede nå være tydelige på hva som gjelder, sa svensken den gang.

Anderssons nest siste kamp endte med et svært pinlig 0–3-tap borte mot Aserbajdsjan. Søndag slo de tilbake med 2–0 mot Estland på hjemmebane.

– Alle var veldig sugne på å spille fotball i dag og takke av Peter (Wettergren, assistent) og Janne på en fin måte, sier midtstopper Victor Lindelöf.

Viktor Claesson sendte dem opp i føringen etter 22 minutters spill, før Emil Forsberg økte til 2–0 i annenomgang.

PS: Albin Ekdal (34) takker også for seg. Han avslutter med 70 landskamper.