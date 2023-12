Golberg vil være nesten 35 år under ski-VM i Trondheim. Hjemme holder samboeren fortet med to barn når Golberg trener og konkurrerer. Etter et spinnvilt godt VM i Planica sist sesong med tre gull og ett sølv, sa han at han vil ta en sesong av gangen.

– Jeg tar en uke av gangen, sa Golberg og lo etter 2. -plassen på 10 kilometeren bak Johannes Høsflot Klæbo under prøve-VM i Granåsen.

Men det er ikke helt sant.

Golberg var suveren på 10 kilometer friteknikk i Gällivare i begynnelsen av desember:

Han er tittelforsvarer på femmila.

Og nå har pipen fått en ny lyd, Golberg kommer tilbake til Trondheim i februar 2025.

– Jeg er giret. Ja, ja. VM er ikke langt unna nå. Det er godt å komme inn i en ny sesong å kjenne at man er konkurransedyktig, sier Golberg til VG.

– Du kan jo ikke legge opp før VM i Trondheim nå?

– Jeg har i hvert fall ingen plan om det nå. Det er ikke noe jeg tenker på, svarer Golberg.

VERDENSMESTER: På den gjeveste distansen av dem alle klinket Pål Golberg til på oppløpet, var sterkest, og vant femmila i Planica sist sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

33-åringen fra Gol har hatt en eventyrlig stigning i karrieren. Han VM-debuterte i 2013 med 5. plass på sprinten. Deretter skulle det ta åtte år før neste VM-løp. Det ble to 8. -plasser og VM-gull på stafett i Oberstdorf. i 2021. Så toppet han alt av sportslige drømmer med gullrush i Planica sist sesong.

Johannes Høsflot Klæbo vant tre av tre renn i prøve-VM. Golberg var drøyt 17 sekunder bak Klæbo på 10 kilometeren.

– Nå vet jeg at Johannes er veldig nær sitt beste nivå, de gangene han var nær sitt beste nivå i fjor, så var jeg lenger bak. Jeg føler at dette var veldig positivt, sier Golberg.

Klæbo og flere av landslagsløperne lader opp til Tour de Ski i høyden, mens Golberg har valgt å være hjemme. Tour de Ski starter lille nyttårsaften.