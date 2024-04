Den franske fotballspilleren Raphaël Varane advarer om faren for hjernerystelser i fotballen.

I et intervju med den franske avisen L'Equipe, gjengitt hos Marca, forteller 30-åringen at han selv har opplevd flere hjernerystelser i løpet av karrieren.

Varane trekker fram to av karrierens verste kamper, der han hadde pådratt seg hjernerystelse like før.

Det gjelder VM-kvartfinalen mot Tyskland i 2014 og Champions League-kampen for Real Madrid mot Manchester City i 2020.

– Jeg har hatt flere hjernerystelser. Hvis vi ser på de tre verste kampene i karrieren min, hadde jeg i det minste hjernerystelse i to av dem noen dager før kamp, sier Varane.

I åttedelsfinalen mot Nigeria i VM 2014 fikk han hjernerystelse. Han sier at han at han avsluttet kampen på «autopilot», og at om noen hadde snakket med ham i det øyeblikket, vet han ikke om han hadde vært i stand til å svare.

30-åringen mener fotballen må ta hjernerystelser på alvor og gjøre mer for å forebygge skadene.

– Hos Manchester United ble vi anbefalt å ikke gjøre mer enn 10 headinger per treningsøkt ... Min syv år gamle sønn spiller fotball og jeg råder ham til å ikke heade, sier Varane.

Han oppfordrer spillere til å melde fra om symptomer.

– Å gjenkjenne og behandle hjernerystelser på riktig måte er en stor utfordring. Dette er et ekte helseproblem, det kan til og med være livstruende, sier Varane.