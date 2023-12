– På grunn av nattens regn og snø har juryen bestemt å avlyse herrenes slalåm for å sikre utøvernes sikkerhet og rettferdighet, skriver Fis i en pressemelding.

Dermed får ikke Henrik Kristoffersen mulighet til å revansjere åttendeplassen i gårsdagens storslalåmrenn på samme sted.

Heller ikke Kajsa Vickhoff Lie og Ragnhild Mowinckel får mulighet til å kjøre super-G i St. Moritz.

Også der er det vanskelige værforhold.

– På grunn av drastiske endringer i bakken, til tross for hardt arbeid i løpet av natten, har juryen bestemt å avlyse dagens renn, skriver Fis.

HELGENS KONKURRANSER ER OVER: Ragnhild Mowinckel endte nest sist i lørdagens utforrenn. Mikaela Shiffrin vant. Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB

Dermed har syv alpinrenn blitt avlyst denne sesongen. Kun ett slalåmrenn og ett storslalåmrenn på herresiden har blitt gjennomført så langt i år.

Det får sportssjef Claus Ryste til å reagere.

– Det er ekstremt. Det er ikke uvanlig at renn blir avlyst, men når det blir så mange på rad er det veldig synd for idretten og forberedelsene. Samtidig står sikkerheten for utøverne først, sier Ryste til VG.

– Har du opplevd så mange avlysninger før?

– Nei, så mange på rappen har jeg aldri opplevd. Det er klart at det har vært to og tre, men syv herrerenn på kort tid. Man blir litt frustrert, men det er «the name of the game», sier han.

Sportssjefen ser fremover. I desember kommer rennene tett som hagl.

Fartsgutta er de som har lidd mest.

Adrian Smiseth Sejersted og Alexander Aamodt Kilde har ikke fått kjøre ett eneste fartsrenn. Den største nedturen var da også Beaver Creek forrige helg ble avlyst.

– Det har vært mye greier den siste tiden. Det er skikkelig tragikomisk. Jeg som er så erfaren, klarer å takle det fint, men det er litt kjipt å gå glipp av særlig de rennene her, som jeg er så fan av, sa Aleksander Aamodt Kilde til VG den gang.

Her er oversikten over alle renn som er blitt avlyst til nå: