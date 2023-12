Høgmo skal ha informert spillere og støtteapparatet om avgjørelsen onsdag morgen, skriver den svenske avisen.

I to og et halvt år har han vært trener for Göteborgsklubben Häcken, som han sensasjonelt førte til sitt første ligagull noensinne i 2022. Klubben har igjen én Europa League-kamp.

Høgmo førte Norge til OL-gull i 2000, og har ellers vært trener for klubber som Moss, Tromsø, Rosenborg, Djurgården og Fredrikstad. Og ikke minst har han vært norsk landslagstrener også for herrer og U21-landslaget.

Nå kan fortsettelsen altså ligge i Japan for den norske trenerveteranen. Han blir i så fall den første norske trener i japansk fotball. «Nesten-norske» Jan Jönsson har vært trener i flere japanske klubber.

Urawa Reds har sin bakgrunn i bedriftslaget til storkonsernet Mitsubishi. Klubben holder til i Saitama, som tilhører Stor-Tokyo.

Urawa vant den asiatiske Champions League 2023 med seier over den saudi-arabiske klubben Al-Hilal i finalen.