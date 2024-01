Peter Schlickenrieder la ut en ski for at løperne hans kunne fjerne kladding i løypene i Davos torsdag. Nå har han mistet akkrediteringen og får en bot, melder NRK.

Tyskeren hevder at han ikke visste at det var ulovlig å hjelpe løperne på denne måten.

– Reglene sier at det ikke er lov. Jeg kan ikke trene laget før etter Touren. Juryen sa at det aldri skal skje og ila oss en bot på 1000 franc. Det er tungt for det tyske laget, men jeg aksepterer det. Det er min feil, bekrefter han til NRK.

Tyskeren hevder altså at han handlet mot bedre vitende. Han legger til at Carl heller ikke var spesielt fornøyd med å få «renset» skiene på denne måten. Andre løpere brukte andre metoder for å få bort snøen.

Victoria Carl var blant hans løpere som slet med ski som lugget på den 20 km lange jaktstarten.

Hun var så sint at hun kastet begge stavene da hun kom i mål og skrek ut sin frustrasjon i store vræl.

– Det var en veldig hard dag for meg. Jeg hadde ikke bra ski, og det var veldig frustrerende. Jeg ble ekstra lei meg for det handler om hele touren, ikke bare et enkeltrenn, sier Victoria Carl til VG.

Flere svensker angret på at de gikk på glatte ski:

Den norske lederen Ulf Morten Aune sier til NRK at de fikk beskjed om at det ikke var lov å legge ned ski for å ta bort snø som hadde satt seg fast under skiene.

Kerttu Niskanen vant jaktstarten foran Rossie Brennan og Jessie Diggins.

Sundling trøblet også med kladder: