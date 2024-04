Det er ennå tidlig i sesongen, men Vålerenga henger allerede et godt stykke etter i jakten på opprykk.

Mot Mjøndalen i nabobyen Drammen fikk Vålerenga på ingen måte en opptur. Deres tidligere eliteserierival med innbytter Alie Conteh i førersetet er i ferd med å sende Oslo-klubben tomhendte og ydmyket tilbake til hovedstaden.

Fem minutter før slutt har Keerat Singh satt hjemmelagets femte for dagen til 5–1 for Mjøndalen.

Like etter reduserte Jones El-Abdellaoui til 2–5.

Conteh er et navn Vålerenga-fansen neppe glemmer med det første.

21-åringen kom inn for en skadet Brinder Singh etter 34 minutter og på overtid av første omgang scoret sierraleoneren to mål på to minutter.

Det første kom på stillingen 1–1. Conteh satte panna til på et innlegg fra Meinhard Olsen og styrte inn 2–1.

To minutter senere utnyttet samme mann en grov tabbe i Vålerenga-forsvaret og lobbet elegant inn 3–1 bak Magnus Sjøeng som hadde rotet seg ut av eget mål.

KLANEN: Denne gjengen har hatt lite å juble for så langt i 2024. Her fra kampen mot Lyn på Bislett stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det betyr at de kongeblå ligger på 11. plass etter fem kamper med fem fattige poeng. Kongsvinger topper tabellen med elleve poeng, med Egersund hakk i hæl med ti og én kamp mindre spilt.