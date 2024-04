– Han følte på noe, sier trener Mikel Arteta til VG.

Ødegaard ble byttet ut på stillingen 0–0. Bare minutter senere scoret Aston Villa to kjappe, som kan ha vært nådestøtet for Arsenal tittelhåp i Premier League.

– Hva følte han på?

– Han følte på noe. Han kunne ikke fortsette, sier Arteta – som presiserer overfor Sky Sports at det skal skyldes et problem med beinet.

Etter skuffelsen tok Ødegaard seg tid til å ta bilder med utvalgte supportere i pressesonen. VG forsøkte å få et par spørsmål til den norske kapteinen, men han sa «jeg skal opp her, jeg» og gikk inn i en heis.

Nå er det plutselig Manchester City som har Premier League-tittelen i sine egne hender, etter at både Liverpool og Arsenal gikk på smertefulle tap søndag.

Sistnevnte kan de takke Leon Bailey og Ollie Watkins for. Og Unai Emery, som forlot managerjobben i Arsenal uten å bli levnet mye ære og nå kom tilbake for et virkelig nådestøt.

De scoret to mål da kampen var på vei til å ebbe ut, og nå er det i stedet Arsenals tittelhåp som henger i en tynn tråd.

– Da er vi ikke gode nok, sier manager Mikel Arteta, spurt om han tror sesongen i ferd med å fisle ut.

– Frustrerte og triste, sier han om spillerne etter tapet.

CITY PÅ TOPP: Nå er det Manchester City som leder Premier League med seks kamper igjen. Aston Villa får på sin side en liten luke på sin fjerdeplass. Foto: VGlive.no

Arsenal var på topp før runden, nå er det ikke lenger deres tittel å tape.

Det minner litt om forrige sesong, det gjør jo det.

De siste tre rundene har tabelltoppen hatt tre ulike eiere, og nå er det Manchester City som fører an. De har ikke for vane å gi den bort igjen.

Men det så så meget lysere ut for Ødegaard og kompani.

NEI, NEI, NEI: Martin Ødegaard ser skuffet ut da Arsenal slet i andre omgang. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTB

Ødegaard var hjernen og hjertet bak absolutt alt Arsenal foretok seg i første omgang.

Gjennombruddspasningene åpnet Villa-forsvaret, han hadde noen fenomenale kombinasjoner. Han ble imidlertid skuffet av lagkameratene sine, som ikke klarte å omsette mulighetene han skapte.

– Ødegaards pasninger og bevegelser, flikker og vendinger er enestående så langt. Så mye kreativitet, meldte The Times’ avtroppende sjefskribent Henry Winter.

– Arsenal har vært briljante, Ødegaard sensasjonell ... men avslutningene har vært merkelig svake, mente den kontroversielle Arsenal-supporteren og TV-profilen Piers Morgan.

Men det endte til slutt med et fryktelig smertefullt tap.

