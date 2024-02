Det var også tyskeren rask med å påpeke umiddelbart etter kampen.

– Det er blandede følelser. Vi mistet spillere som vi ikke vet hvor alvorlig det er med. Det ser ikke bra ut for noen av dem, melder Klopp til TNT Sports.

Allerede etter 45 spilte minutter hadde Liverpool-sjefen nemlig sett seg tvunget til å gjøre hele tre bytter.

Både Curtis Jones og Diogo Jota måtte av med skade.

Sistnevnte måtte fraktes av banen med båre.

SKADET: Diogo Jota måtte fraktes av banen med båre. Han forlot stadion på krykker, ifølge Liverpool Echo. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters / NTB

Darwin Núñez ble byttet ut i pausen og det er ukjent hva den konkrete årsaken er.

– Vi vet ikke om han er skadet eller ikke. Han kjente på noe, sier Klopp.

Dette er statusrapporten til lokalavisen Liverpool Echo:

Curtis Jones forlot stadion på krykker.

Diogo Jota forlot også på krykker.

Darwin Núñez gikk normalt og så ikke ut til å ha problemer.

Núñez rakk heldigvis for Liverpool å markere seg før han kastet inn håndkleet.

Etter 35 spilte minutter i Vest-London vartet uruguayaneren opp med en lekker lobb til 1–0 for gjestene:

En stor oppmuntring for både Klopp og Liverpool-fansen var imidlertid gjensynet med Mohamed Salah.

Favoritten ble byttet inn for Jota og sørget for at den lange skadelisten forhåpentligvis glemmes for et øyeblikk.

Først serverte egypteren Alexis Mac Allister som satte 2–0 før han selv sto for underholdningen og økte til tre.

– Han er fantastisk. Jeg er glad på hans vegne. Han har vært ute og vært frustrert. På bare et par minutter gjorde han et mål og en målgivende pasning. Han er en fantastisk leder, sier Mac Allister om Salah til TNT.

Ivan Toney reduserte for Brentford én gang, men det var aldri noen tvil.

Gakpo satte enkelt inn Liverpools fjerde for dagen og fastsatte resultatet til 4–1 med fem minutter igjen.

Fra før av har Jürgen Klopp flere av sine mest trofaste menn ute med skade. Blant andre keeper Alisson (strekk), Trent Alexander-Arnold (kne) og Thiago (muskel) er ute med ulike plager.

Siden Brentford rykket opp til Premier League i 2021 hadde Klopp før lørdagens oppgjør fremdeles til gode å slå London-klubben på bortebane.

På den tredje forsøket satt den – og vel så det.