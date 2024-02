Norge tok VM-sølv i desember, men ikke uten å møte på klare problemer underveis. Hovedrundetapet mot Frankrike hjemme i Trondheim sved, kvartfinalen mot Nederland var kaotisk, og det måtte en Henny Reistad-oppvisning til for å redde semifinalen mot Danmark.

VM-finalen mot Frankrike endte i et klart tap.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson vil ennå ikke dele konklusjonene i VM-evalueringen. Men det er åpenbart at motstanderne sist høst ikke var av ypperste kvalitet.

Norge slo Ungarn, Sveits, Angola, Island og Polen frem mot VM. I innledningen av mesterskapet fortsatte Norge med nye brakseire mot Grønland, Østerrike, Sør-Korea og Slovenia. Så kom det første tapet mot de franske verdensmesterne.

Norge hadde omstillingsproblemer da motstanden ble tøff.

– Ja, helt klart, bekrefter landslagssjefen.

Norge deltok før VM i Euro Cup og kunne ikke velge motstandere der. Posten Cup på hjemmebane klarte heller ikke lokke til sterkeste nasjonene til Norge.

– Med all respekt. Det var ikke motstandere på medaljenivå, sier Hergeirsson.

Foran OL i Paris blir det tatt grep. Det blir da annerledes mot Frankrike og VM-treer Danmark. Norge skal møte dem i fire kamper i juli. Kampene mot de franske jentene blir en del av en felles samling i Capbreton og Biarritz. Matchene spilles 4. og 6. juli.

Så kommer en kamp mot Danmark i Norge. Antagelig i mjøstraktene 16. juli.

Generalprøven mot Danmark 18. juli i København blir en del av et stort dobbeltarrangement. Der skal også danskenes herrelag spille sin siste kamp før OL.

– Det er en veldig fordel å få referansene fra kamper mot de aller beste. Da får vi beskjed om hvor vi står, slår Hergeirsson fast.

FEM GULL: Veronica Kristiansen har erfaring fra to VM-gull og tre EM-gull med Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kampen om håndballjentenes OL-plasser blir beinhard. Veronica Kristiansen (33) og Marit Røsberg Jacobsen (29) er de første som får sjansen til å slå seg inn.

Ingen av dem har spilt de to siste mesterskapene. Kristiansen (171 landskamper) har i en årrekke vært en av kjernespillerne til Thorir Hergeirsson. Men sto over EM i 2022 på grunn av en medisinsk prosess og kom ikke med til VM i desember etter at hun hadde blitt mor fem måneder tidligere.

– «Vikky» i toppslag er veldig anvendelig, med spisskompetanse på duellspillet, sier Thorir Hergeirsson. Györ-spilleren var tilbake på banen midt på på høsten.

– VM kom litt for tidlig for henne. Men det går veldig bra fremover nå, legger han til

Kristiansen har tydelig spilt seg opp for klubblaget Györ i Champions League. Etter nyttår har bakspilleren scoret 19 mål på fem kamper internasjonalt.

Marit Røsberg Jacobsen (98 landskamper) ble i 2022 droppet etter seks mesterskap på rad for Norge. Hergeirsson har prioritert Stine Skogrand, Emilie Hovden og Malin Aune på høyre kant.

LANGT FRAVÆR: Marit Røsberg Jacobsen har ikke spilt mesterskap for Norge siden hun jublet for VM-gull sammen med Henny Reistad i 2021. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Men mot Østerrike 28. februar og 3. mars gjør Narvik-jenta comeback.

– Hennes styrke er forsvars- og kontringsspillet. Hun er en av de beste enerforsvarerne i damehåndballen. Udiskutabelt. Så har det vært en periode med en håndskade og utfordring med uttellingen fra kantposisjon. Men hun har levert bedre og bedre gjennom denne sesongen, sier Thorir Hergeirsson.

Norge spiller i april også to kamper mot Ungarn.

OL-troppen blir presentert 7. juli.

Den blir trang på grunn av at OL er presset på antall deltagere. IOC begrenser håndballtroppene til kun 15 spillere.

Hergeirsson har tatt ut 21 spillere til kampene mot Østerrike: VM-troppen fra desember pluss Kristiansen og Røsberg Jacobsen. Hergeirsson sier enda flere spillere er aktuelle.

– Det blir definitivt et tøft uttak. I de fleste posisjoner så er det riktig tøff konkurranse. Det er alltid en fordel å være en god toveisspiller, sier landslagssjefen.

OL åpner med gruppespill i Paris fra 26. juli. Sluttspillet går på fotballstadionet Stade Pierre-Mauroy (kapasitet 50.000) i Lille, med OL-finale 11. august.