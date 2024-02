– At jeg vet at jeg skal være her frem til 2029 betyr alt for meg, sier Bobb til klubbens nettsider.

– Jeg er veldig stolt og beæret over å ha signert en ny avtale med City, sier 20-åringen.

Bobb kom fra Vålerenga til akademiet i klubben sommeren 2019.

Det har vært spekulasjoner rundt en forlengelse av kontrakten med gigantklubben for den unge nordmannen. Det er nå klart at han har kontrakt med ligatoer Manchester City til sommeren 2029.

– Oscar er velsignet med et fantastisk naturtalent og teknikk. Han har allerede etablert seg selv som en veldig viktig spiller i stallen, sier direktør i klubben, Txiki Begiristain om Bobb.

– Oscar er i utvikling hele tiden, og vi tror han kan hjelpe oss å oppnå mer suksess til klubben de kommende årene, fortsetter han.

Pep Guardiola Manchester City-manager.

Bobb har 16 A-kamper for Manchester City. Den norske lagkameraten til Erling Braut Haaland har levert to scoringer og to målgivende pasninger.

– Det er et fantastisk miljø og det beste mulige stedet å være for en ung spiller. Jeg har allerede lært så mye av Pep, trenerteamet hans og mine lagkamerater, sier Bobb.

Manchester City er ett poeng bak Liverpool etter 26 ligarunder. Det gjenstår 12 kamper. City møter Manchester United hjemme på Ethiad kommende søndag.