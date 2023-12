Hun har vært hjertet og hjernen i det norske landslaget det siste tiåret. VM startet med en liten skade i leggen og forsiktighet i to kamper. Men mot Slovenia slapp Mørk ut alt fra start.

– Det var kult. Vi malte dem litt i senk, og det var planen, sier Mørk til Viaplay.

Men kvartfinaleplassen var 99 prosent sikker allerede ved pause. 5542 tilskuere fikk en ny norsk kalasseier. Antallet reageres på.

– Det må vi si er skuffende på en fredag kveld. Om det har med billettprisene å gjøre vet jeg ikke, kommenterte Viaplays Daniel Høglund.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VM-billettene har tidligere i mesterskapet fått flere til å snu i døren. Det er plass til drøyt 9000 i Trondheim Spektrum.

– Vi håpet jo på enda flere enn det var på onsdag - men de som kom lagde veldig bra liv. Det er vi fornøyd med, sier Henny Reistad til VG.

– Hvorfor er det ikke flere en fredagskveld?

– Det vet jeg ikke. Jeg håper en fredagskveld at trondheim prioritere det. Men vi håper på flere på søndag, svarer Reistad.

Nora Mørk strålte, men poengterer likevel at hun har mer å gå på.

– Det var litt bedre, men jeg blir litt for mye servitør til tider. Jeg har vært litt mer aggressiv i klubb så jeg må fortsette med det. Jeg blir litt for sosial. Jeg må være farlig, for det gagner laget, sier Mørk om egen prestasjon til Viaplay.

Det begynte med dårlig rytme og to feil, men fortsatte med fem mål og fem assist før pause. Nora Mørk gikk mange hakk opp i aktivitet på banen. Dermed kom også det første spillemålet og fire straffer rett i mål.

– Nå kommer de innspillene Nora Mørk har levert i en årrekke, beskriver Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen.

PREGET KAMPEN: Nora Mørk best på målgivende. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Fortsatt mangler noen prosent på det maksimale. Men Nora Mørk er på vei mot nivået som bidro så sterkt til VM-gullet i 2021 og EM-gullet i fjor.

– Vi visste at Slovenia kom til å presse oss fra start så lenge de holdt og orket. Planen var å male på, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Fortsatt gjenstår den siste kampen i hovedrunden mot Frankrike søndag kveld. Med seier eller uavgjort i VMs største kamp til nå, vinner Norge gruppen. Akkurat nå gir det Tsjekkia i kvartfinalen i Trondheim Spektrum tirsdag. Marketa Jerabkova og Tsjekkia knuste Spania 30–22 fredag.

Med tap søndag venter ganske sikkert Nederland i kvartfinalen i Trondheim Spektrum.

SATTE TONEN: Henny Reistad best i starten. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Henny Reistad dro i gang Norge med fire strake mål. Så tok Mørk og Stine Bredal Oftedal tok over styringen. Men Slovenia hang med til halvveis i omgang. Katrine Lunde manglet redninger og Camilla Herrem kom ikke løs på kontringer.

Men da keeperen kom i gang med redningene kom også de hurtige støtene fra Norges venstrekant. Hun satte inn tre strake mål.

Norge ledet komfortabelt 17–12 halvveis. Den nye forsvarssjefen Ingvild Bakkerud – VMs suverent beste blokkspiller hittil – markerte seg også fremover. Med tre scoringer viste hun hvorfor hun står notert med 46 mål i Champions League denne sesongen.

SKAPTE JUBEL: Stine Bredal Oftedal best på banen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det startet med en lekker Mørk-pasning inn til Maren Aardahl. Trønderen feilet ikke.

Henny Reistad og Stine Bredal Oftedal fortsatte med et vidunderlig oppspill til en Herrem-scoring. Kaptein Oftedal spilte sin beste VM-kamp til nå. Slovenerne hang slettes ikke med på tempoet til kjappfoten fra Nittedal.

De ble derimot dønn slitne. De tekniske feilene kom på rekke rad.

Det går sjelden bra mot Camilla Herrem.

FARTSMONSTER: Camilla Herrem best på kontring. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norges VM-toppscorer satte opp et ellevilt tempo og løp inn nye mål etter varierte og oppfinnsomme avslutninger.

– Nå stemmer alt for Norge, ropte Viaplay-kommentator Daniel Høglund.

VM-seier nummer fem var for lengst i boks.

Sammen med kvartfinaleplassen.

VG-børsen

Mål, Norge: Herrem 6, Mørk 5, Oftedal 5, Reistad 5, Bakkerud 3, Breistøl 2, Novak 2, Aardahl 2, Brattset Dale 1, Ingstad 1, Solberg-Isaksen 1, Hovden 1.

Silje Solberg-Østhassel 6

Katrine Lunde 6

Maren Aardahl 6

Stine Skogrand 5

Nora Mørk 7

Stine Bredal Oftedal BB 8

Kari Brattset Dale 4

Kristine Breistøl 5

Vilde Ingstad 5

Ingvild Bakkerud 6

Kristina Novak 5

Camilla Herrem 7

Sanna Solberg-Isaksen 5

Henny Reistad 7

Emilie Hovden 4

Thale Rushfeldt Deila 4