Med 14.-plassen ble riktignok Bjerkeli Grøvdal den beste løperen født utenfor Afrika.

Det ble femdobbelt kenyansk, der Beatrice Chebet vant med tiden 31:05.

Bjerkeli Grøvdal var i mål ett minutt og 44 sekunder etter vinneren.

Bjerkeli Grøvdal posisjonerte seg fint fra start og la seg i tetgruppen, dominert av kenyanerne.

Innen fem minutter måtte hun imidlertid slippe da tempoet ble satt opp betraktelig.

– Hun kjenner at det går litt for hardt, slipper seg ned og vil sannsynligvis plukke mange plasser på slutten. Det er veldig sjelden vi ser Karoline sprekke ordentlig i et løp som det her, sa NRKs ekspertkommentator Sindre Buraas.

Eksperten fikk rett i det. På tampen hentet Bjerkeli Grøvdal inn mange plasser og ble altså til slutt nummer 14 i Beograd.

Bjerkeli Grøvdal har de siste årene markert seg som Europas beste terrengløper, med tre strake EM-gull fra 2021 til 2023.

VM er ofte blitt arrangert på samme tidspunkt som når norske utøvere er på høydesamling, skriver NRK. Bjerkeli Grøvdal sto derfor bare med én deltagelse fra 2010. Da kom hun ikke i mål.

I VM er det et langt tøffere felt enn i EM.

– Det er litt kult å være med i VM terrengløp når jeg har tre gull i EM, men det er skikkelig tøff konkurranse. Kanskje det vanskeligste av både gateløp og bane og alt, fordi hver nasjon kan ha med seks stykk, sa Bjerkeli Grøvdal til NRK før VM.