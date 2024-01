– Det er en stor kontrast til akkurat nå. Toppidrett går veldig opp og ned og er veldig polarisert. Enten kjempebra eller kjempedårlig, det er veldig svart-hvitt, sier Fossum-løperen til VG.

Etter søndagens annenplass på den dramatiske jaktstarten i Ruhpolding, tar hun over den gule ledertrøya med 666 (!) verdenscuppoeng totalt.

Det var ingen selvfølgelighet etter det hun beskriver som en krevende høst. Sykdom gjorde at hun ikke fikk trent så mye som hun ville. Nå mener hun at det er hennes trening over lang tid som gir resultater.

To av karrierens tre verdenscupseirer har kommet denne sesongen. I tillegg kommer seks pallplasser, og kun to ganger har hun vært utenfor topp ti.

Men det var ikke bare digg å gå i tet så å si hele veien på søndagens jaktstart:

– Jeg lyttet til kroppen da jeg trengte hvile, det er ingen grunn til å overstyre den når den ikke funker, sier hun om hva som snudde det hele.

I romjulen sa hun til VG at hun helt oppriktig var litt overrasket over at det har gått så bra denne sesongen.

– Jeg har gått på noen smeller før, sier Tandrevold om hvorfor hun nå nettopp klarer å lytte så godt til kroppen.

Den kanskje største smellen i konkurranse kom i OL for to år siden:

Det er apparatet rundt henne som har hjulpet henne å se ting i et fugleperspektiv. Og som hun gjentar til det kjedsommelige: Det gjelder å ha det bra i livet for å kunne prestere i jobben.

– Hvordan står det til med mennesket og skiskytteren Ingrid om dagen?

– Det står veldig bra til. Selv om jeg liker å si at jeg skiller de to personene, så er det ingen tvil om at de ofte går hånd i hånd. Går det bra med skiskytteren Ingrid så går det ofte bra med personen Ingrid, sier ... Ingrid.

Siste konkurransehelg før VM i Nove Mesto er neste helg i Anterselva. Der har hun hatt noen krevende opplevelser før, som hun sier det.

Denne gangen blir det iført gul ledertrøye. Selv om hun er klar på at hun ikke liker fargen gul, skal hun være litt mer avslappet til den denne gangen.

