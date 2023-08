Haugesund så rødt - og 17-åring avgjorde for Rosenborg

(Haugesund-Rosenborg 1–2) Her ber Bruno Leite (28) om tilgivelse - men det ender med utvisning for Haugesund-spilleren. 17 år gamle Magnus Holte ble byttet inn i det 84. minutt og ble matchvinner for Rosenborg.