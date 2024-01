Utforrennet pågår fortsatt.

Ragnhild Mowinckel (31) sto i målområdet og holdt seg til hodet i frykt for at det var en ny skade for Vickhoff Lie, som slet i halvannet år med å komme tilbake etter en skrekkskade.

– Hun er nok bare litt forslått, sier NRK-ekspert Nina Haver-Løseth - og etter hvert sklir Vickhoff Lie ned bakken på ski.

– Så utur. Hun gjorde akkurat det samme på trening, sier kommentator Carl Andreas Wold.

Det som skjedde både fredag og lørdag, var at hun kollapset fullstendig etter et langt hopp.

– Hun hopper lengst, sier Haver-Løseth.

Mowinckel kom til mål, men langt bak teten.

– Teknisk sett er det mye bra, men hun mangler råskapen hun har på sitt beste, sier NRK-ekspert Haver-Løseth på direkten om Mowinckel.

– Hun må få tilbake selvtilliten. Det er små detaljer som utgjør en stor forskjell.

Ragnhild Mowinckel ble lenge liggende som siste kvinne på resultatlisten etter at hun hadde kjørt i mål. Hun er 2.39 sekunder bak ledende Sofia Goggia.

Italienske og østerrikske kvinner ligger på de fire første plassene når 20 løpere har vært ute i Altenmarkt-Zauchensee. Goggia leder foran Stephanie Venier.