– Det er litt befriende akkurat nå. Det har blitt snakket om lenge, men så har det tatt litt tid av forskjellige årsaker, sier Christian Borchgrevink til VG.

Vålerenga-spilleren bommet på det avgjørende straffesparket mot Kristiansund og ble på den måten stående som syndebukken i nedrykkskampen.

– Det hadde vært vondt om det skulle vært siste kapittel. Jeg har litt å revansjere sammen med resten av gjengen, men uavhengig av det føltes det riktig å fortsette, sier 24-åringen, som har vært i klubben siden han var ni år gammel.

Nå er det klart at han signerer en ny toårsavtale med Vålerenga, til tross for at han ifølge VGs opplysninger har hatt tilbud fra klubber i både Nederland, Italia og Spania.

– Det har vært interesse andre steder, kanskje mer enn jeg hadde ventet med tanke på at jeg ikke har spilt så mye. Men Vålerenga har hele veien vært førsteprioritet, sier han.

Oslo-klubben vant 2–0 i Kristiansund, men tapte returoppgjøret i Oslo med samme sifre. Der ble det nedrykk etter tap i straffesparkkonkurransen.

En alvorlig kneskade på tampen av 2021-sesongen satte Borchgrevink på sidelinjen i halvannet år.

– Hadde du spurt meg for ett år siden så hadde jeg gitt alt for denne kontrakten. Jeg var usikker på om jeg kunne spille fotball igjen i det hele tatt, så det at jeg i dag sitter igjen og har signert to nye år er fantastisk, sier Borchgrevink i pressemeldingen.