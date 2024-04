– Dette er slutten på tittelkampen for Liverpool. Det føles som slutten. Nå må de sørge for å avslutte sesongen sterkt. I dag er de ikke gode nok i noen av boksene, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher.

Jarrad Branthwaite, Dominic Calvert-Lewin og et godt Everton-kollektiv sørget for at Liverpool tapte livsviktige poeng i tittelkampen mot Arsenal og Manchester City.

«You lost the league at Goodison Park», sang Everton-fansen etter at laget slo naboen på hjemmebane for første gang siden 2010 - da Tim Cahill og Arsenal-manager Mikel Arteta scoret målene for Everton i 2–0-seieren.

Liverpool og Arsenal lå à poeng før runden – med én kamp mer spilt enn City. Men etter at Arsenal ydmyket Chelsea tirsdag la Martin Ødegaard & co. press på konkurrentene.

Det presset taklet ikke Jürgen Klopps menn.

Liverpool har nå tre poeng opp til Arsenal på 1. plass, og bare ett poeng ned til Manchester City – med to kamper mer spilt.

Det var høy temperatur allerede fra start, og hjemmelaget kom best ut av portene. Liverpool kom mer inn i kampen utover i omgangen og hadde soleklart høyest ballbesittelse. Men Everton var best foran mål.

På 1–0 klønet Liverpool det til med klareringene sine i egen boks. Ballen havnet til slutt i beina til Jarrad Branthwaite, som via Allison og stangen fikk ballen i mål.

Da satte Liverpool opp tempoet, og kom til sjanse etter sjanse. Darwin Núñez spilte en hovedrolle i de fleste av sjansene, men et godt Everton-forsvar og en våken Jordan Pickford bakerst stoppet alt som kom.

Etter pausen økte Everton til 2–0. Da fikk Dominic Calvert-Lewin stå helt alene på bakre stople. Spissen gikk skyhøyt og dunket ballen i mål.

– Calvert-Lewin er per nå verdens beste hodespiller, sa Jan Åge Fjørtoft i Viaplay-studio – før Calvert-Lewins scoring.

FRUSTRERT: Det ble en tung dag på jobben for de røde fra Liverpool Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

Liverpools største sjanse i 2. omgang sto Luis Díaz for, men colombianerens avslutning traff stolpe.

