– Får laget nok ut av Haalands styrker for tiden? spør VG.

– All suksess i fjor er på grunn av laget. Når vi spiller bedre, blir Erling bedre, og det hjelper oss bli bedre igjen. Det handler ikke om én spiller – du kan ikke dømme ut fra det, svarer Guardiola.

– Men er du fornøyd med hvordan han setter sitt preg på kampene om dagen? spør VG tilbake.

– Veldig. Veldig. Han hjelper oss skape rom i ulike områder, og hans bidrag har vært eksepsjonelle helt siden han kom denne sesongen.

Langt fra alle er enig med City-sjefen.

Nordmannen fikk krass kritikk etter den spinnville 3–3-kampen mot Real Madrid på tirsdag.

Og Manchester United-legenden Roy Keane gjentok denne uken noe av sin kritikk: Nordmannen har et grunnspill sammenlignbart med en spiller på nivå fire i engelsk fotball.

Kanskje er han ikke helt hundre prosent etter den langvarige skaden?

– Hva er det eksperter og vi journalister ikke ser, siden kritikken fortsatt er ganske sterk?

VGs siste spørsmål sender Guardiola ut på en mindre tirade.

– Jeg har sagt det før. De får gjøre hva de vil. Vår jobb er fortsette hver dag med det vi gjør. Det er ikke et problem. De må forstå at de har en mening, jeg har en mening. Det betyr ikke noe om de har rett eller galt – de har en mening, sier han og trekker pusten:

– Det ser ut som jeg vil kritisere ekspertene. Jeg kritiserer dem ikke. De gjør deres jobb, vi gjør vår. Men vi må ikke være enige. Jobben min er ikke å kritisere, det er deres. Det betyr ikke noe. Jeg gir min mening. De kan være enige eller uenige. Så enkelt er det.

Kritikken mot Erling Braut Haaland Vis mer ↓ Den mest oppsiktsvekkende kritikken mot nordmannen kom etter 0–0-kampen mot Arsenal 30. mars. Da sa Manchester United-legende Roy Keane at Haaland hadde grunnspill som minnet om en spiller på nivå fire i England. Pep Guardiola slo hardt tilbake mot Keanes kritikk. Det stoppet ikke den tidligere midtbanespilleren fra å gjenta – og forsterke – kritikken etter kampen mot Real Madrid tirsdag. Spillerbørsene har også vært kritisk til Haaland, spesielt i storkampene. Kritikken har vært spesielt sterk de siste to ukene. Haalands bidrag som oppspillspunkt fikk også kritikk underveis i kampen mot Real Madrid.

– Så det handler om at Haaland binder opp stopperne slik at andre får mer rom? spør Daily Mail.

– Ja, ja, ja. Det er poenget. Vi har scoret tre mål, fire mål, fire mål (de siste kampene). Han hjalp oss score noen av dem, og skapte mye rom for andre til å score.

Mellom de to høydramatiske kampene mellom Manchester City og Real Madrid i Champions League, venter ligakampen Luton på lørdag klokken 16.00.

Og skal vi tro Guardiola, kommer nordmannen til oppgjøret i godt humør.

– Jeg så ansiktet hans og hva han sa i garderoben (etter kampen mot Real Madrid på tirsdag). Han var ekstremt glad, sier spanjolen.

Én ting er sikkert: Det er mange meninger om Haaland:

Det er to måter å se på Haalands bidrag for tiden:

For det første er han fortsatt toppscorer i Premier League med 19 mål, og bare ett mål bak Harry Kane i toppscorerkampen i Champions League. Det til tross for at han mistet nesten to måneder med skade.

Men for det andre har han ett mål på de siste syv kampene for klubb- og landslag. I toppkampene har han slitt med å sette sitt preg på kampene denne sesongen, noe Guardiola tidligere har blitt spurt ut om.

– Alle har noe de må forbedre. Det handler mer om laget enn om ham. Han hadde to forsvarere på seg, spiss er den vanskeligste posisjonen. Det var to mot én, sier Guardiola om kampen mot Real Madrid.

– Hva kan han gjøre for å forbedre grunnspillet sitt? spør Sky Sports.

– Spille flere minutter, lære hva du skal gjøre ... Målet er ikke å vinne Ballon D’or, men trofeer. Han har gjort det. Uten ham, hadde det ikke vært mulig (i forrige sesong). Han er en nøkkelspiller for oss, sier Guardiola.