Barcelona fikk en drømmestart da Raphinha satte 1–0 for hjemmelaget, men etter 29 minutter kom situasjonen som snudde kampen.

En langpasning fra PSG førte til en løpsduell mellom Bradley Barcola og Ronald Araújo. Barcelona-stopperen ble hengende etter og var ute med en hånd på skulderen til Barcola – som gikk i bakken.

Hoveddommeren fra Romania var kjapt oppe med det røde kortet.

– Det er altfor mye å blåse frispark i den situasjonen. Det er synd at jobben vi har gjort hele sesongen tar slutt på grunn av en dommeravgjørelse, sier Barcelona-sjef Xavi til Marca.

Og Barcelona-sjefen får støtte fra tidligere toppdommer Eduardo Iturralde:

– For meg er det ikke en straffbar handling eller noe det skal dømmes frispark på. Samtidig, når dommeren velger å blåse så må han også gi rødt kort, sier Iturralde til AS.

Eduardo Iturralde Tidligere spansk toppdommer

Og det var flere situasjoner som fikk det til å koke over i Barcelona-leiren:

Like etter 2–1-scoringen til PSG fikk bortelaget frispark midt på banen. Det var dråpen for hovedtrener Xavi, som sparket til et reklameskilt like foran fjerdedommeren. 44-åringen fikk umiddelbart det røde kortet og måtte se resten av kampen fra tribunen.

«Et monumentalt sinneutbrudd», var overskriften til Marca.

Men Xavi var ikke ferdig:

Etter kampslutt kom han ut igjen på banen for å kjefte på dommer Kovacs for det røde kortet til Araujo.

– Jeg sa til dommeren at han var veldig dårlig. Han forstår ikke spillet. Det var en katastrofe. Det drepte kampen og endret alt, sier Xavi til Movistar.

Noen minutter senere fikk også Barcelonas keepertrener marsjordre av dommer Kovacs.

ADIOS: Xavi kaster jakken på vei inn i garderoben etter å ha fått de røde kortet. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Barcelona vil også mene de ble snytt for et straffespark på et kritisk tidspunkt:

I kampens 63. minutt, på stillingen 3–1 til PSG, gikk Ilkay Gündogan i bakken etter en duell med Vitinho og Marquinhos. Dommer Kovacs vinket spillet videre.

Gundogan ble felt av Vitinho inne i boksen på stillingen 3–1 til PSG.

– En skandale i andre omgang. En åpenbar straffe som VAR ignorerte, skriver Sport om situasjonen.

– For meg føltes det som en straffe. Jeg løp og om ikke motstanderen tar beina mine så kunne jeg ha fortsatt fremover. Han klippet borti meg og jeg har sett det bli dømt straffe for sånne situasjonen flere ganger før, sier Gundogan selv til TV 2.

PSG møter Borussia Dortmund i semifinalen etter at tyskerne slo ut et annet spansk lag, Atletico Madrid, i den andre dramatiske kvartfinalen tirsdag.