I et intervju med Gary Neville før mandagens kamp mot Crystal Palace, snakker ten Hag åpent om klubbens forsøk på å hente Harry Kane i sommer. Ifølge manageren var Kane et uttalt mål, men overgangen lot seg ikke gjennomføre.

– Jeg kan se en spiss som allerede har bevist det, som vi ønsket å signere og som vi ikke fikk. Og da gikk vi for Rasmus fordi han er et talent, sier ten Hag om Rasmus Højlund.

– Du mener Harry Kane?

– Ja, og Harry Kane vil gi deg 30 mål. Jeg tror Rasmus vil komme dit, men han trenger tid. Det er ikke rettferdig å sammenligne han med Harry Kane. Jeg ville aldri sammenlignet de fordi de er veldig forskjellige, sier United-manageren.

– Højlund trenger tid til å tilpasse seg, men vi er veldig fornøyde med at han har vist sine offensive kvaliteter ved å score mål, sier ten Hag ifølge Sky Sports.

Nederlenderen innrømmer at Manchester United ikke alltid har fått tak i de ønskede overgangsmålene de siste årene. Han mener likevel at klubben er på rett vei med å bygge et lag basert på unge talenter som Højlund og Alejandro Garnacho.

Manageren forsvarer også lagets spillestil, til tross for at den ikke alltid har fungert optimalt denne sesongen på grunn av skadeproblemer.

– Vi har spilt 47 kamper denne sesongen og hatt 30 forskjellige kombinasjoner i den bakre fireren. De var ikke selvvalgt, men ble tvunget frem av skader. Alle med litt kunnskap om fotball skjønner at det har stor innvirkning, sier ten Hag.