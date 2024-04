I fjor møttes lagene på Bislett i cupens 2. runde. Eliteserielaget Vålerenga vant 2–1 over Lyn fra nivå tre. Tilskuertallet ble oppgitt til 7777. Lyn skrev på sine nettsider at de «valgte å ta med 13 spillere og 2 trenere slik at det ble et minneverdig tall».