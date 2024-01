Erling Braut Haaland har ikke vært i aksjon for Manchester City siden 6. desember på grunn av en skade.

Fredag var jærbuen på plass i Dubai for utdelingen Globe Soccer Awards. Der vant 23-åringen prisen for Årets mannlige fotballspiller.

– Jeg håper jeg er tilbake veldig snart, for jeg begynner å bli litt lei av å ikke spille, sier Haaland på utdelingen i Dubai på spørsmål om en eventuell retur.

11 spillere var nominert til prisen Haaland stakk av med. Blant dem var Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé og City-kollegaene Kevin De Bruyne og Bernardo Silva.

Like før Haaland ble kåret til vinneren ble Ronaldo fanget opp av kameraene.

Tidligere på dagen ble det også annonsert at Haaland er en del av Team of The Year i spillet FC24.

Siden FIFA 09 har spillserien til EA Sports hedret 11 herrespillere med plass på TOTY. Disse 11 mottar spesielle kort til modusen Ultimate Team.

I årets utgave, FC24, sørger Erling Braut Haaland og Caroline Graham Hansen for at det for første gang er norske spillere inkludert i kåringen. De totalt 22 spillerne på herre- og damelagene er stemt frem av fansen.

– Det er en ære å være en del av Team of The Year sammen med utrolige spillere. Å være med på et lag som er stemt frem av fansen betyr mye. Jeg setter pris på alle som har stemt, tusen takk, skriver Haaland i en pressemelding fra EA Sports.

Se alle tidligere TOTY-utgaver nederst i saken.

Foto: EA Sports

Herrenes TOTY FC24: Vis mer ↓ Keeper: Allison Becker - Liverpool Forsvar: Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen Forsvar: Virgil van Dijk - Liverpool Forsvar: Ruben Dias - Manchester City Forsvar: Theo Hernandez - AC Milan Midtbane: Jude Bellingham - Real Madrid Midtbane: Kevin De Bruyne - Manchester City Midtbane: Rodri - Manchester City Angrep: Kylian Mbappé - PSG Angrep: Erling Braut Haaland - Manchester City Angrep: Lionel Messi - Inter Miami

For første gang hedres også kvinnene med en egen TOTY. Etter en eventyrlig sesong med ligatittel og triumf i Champions League er Caroline Graham Hansen en av flere Barcelona-spillere på laget.

Lagvenninne Alexia Putellas var den spilleren som fikk klart mest stemmer - med en plass i laget til 84% av de som stemte:

– Det er fantastisk å bli anerkjent som en av de beste spillerne i verden. Å være en del av det aller første TOTY for kvinner er en stor ære og noe jeg er veldig stolt over, sier Putellas.

Kvinnenes TOTY FC24: Vis mer ↓ Keeper: Mary Earps - Manchester United Forsvar: Ona Batlle - Barcelona Forsvar: Wendie Renard - Lyon Forsvar: Millie Bright - Chelsea Forsvar: Sakina Karchaoui - PSG Midtbane: Aitana Bonmati - Barcelona Midtbane: Alexia Putellas - Barcelona Midtbane: Lena Oberdorf - Wolfsburg Angrep: Caroline Graham Hansen - Barcelona Angrep: Sophia Smith - Portland Thorns Angrep: Sam Kerr - Chelsea