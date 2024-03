– I dag legger han opp til et av disse superløpene, sier Jann Post om Johannes Thingsnes Bø på NRK-sendingen.

– I dag er han i det umulige hjørnet igjen. Det er lekestue.

– Nesten utrolig at det er mulig å være så suveren i dagens verden, sier Ola Lunde.

– Jeg skjønte tidlig at jeg hadde dagen. Det er nok det beste løpet mitt denne sesongen, sier Johannes Thingnes Bø selv til NRK.

Tommaso Giacomel kommer på 2. plass og Tarjei Bø på 3. plass - mer enn minuttet bak vinneren. Johan-Olav Botn blir nummer fem, ett sekund bak Emilien Jacquelin.

Med seier tar Johannes Thingnes Bø sin 83. seier på øverste nivå - og tangerer dermed franske Martin Fourcade. Men Thingnes Bø har en langt bedre seiersprosent enn både Fourcade og Ole Einar Bjørndalen, som har 95 verdenscupseirer (inkludert én i langrenn).

Tarjei Bø vinner samtidig sprintcupen sammenlagt etter at både Sturla Holm Lægreid og Bendikt Doll skjøt seg bort.

– Sprintcupen er kanskje ikke den vanskeligste å ta, men man må være rask i sporet. Jeg er ganske stolt, sier Bø.

Johannes Thingnes Bø har muligheten til å ta totalcupen for femte gang - mens storebror Tarjei kjemper for sin andre triumf. Det ser ut til å stå mellom de to.

– Det blir nærmest umulig å nekte Johannes denne sammenlagtseieren, sier Jann Post på NRK-sendingen.

Tarjei Bø skjøt fullt hus på liggende - men pådro seg én strafferunde på stående.

Sturla Holm Lægreid rotet seg bort med tre bom på liggende. Johannes Dale-Skjevdal kom også dårlig ut med en bom på liggende. Heller ikke Vetle Sjåstad Christiansen hadde muligheter til å kjempe om seieren denne gang.

Rennet gikk i 1500 meters høyde i flotte Canmore, der det lørdag er jaktstart.