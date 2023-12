2016: Nyopprykkede Brann tar sølv i Eliteserien.

To spillere har vært på laget begge ganger: Sivert Heltne Nilsen (32) og Ruben Kristiansen (35).

I 2016 tok Rosenborg gull, i år Bodø/Glimt.

Brann sikret sølvet tross stortap mot Strømsgodset.

Tromsø tok bronsemedaljene - deres første medalje på 12 år. Den siste var sølv i 2011.

Viking blir nummer fire.

Både Brann og Viking kom under midtveis i 1. omgang - mot henholdsvis Strømsgodset og Rosenborg. Det sto også til pause. Men etter som Tromsø bare hadde 0–0 mot Vålerenga, hadde Brann fortsatt sølvmedaljene ved pause.

Da Vålerenga tok ledelsen på Intility, var plutselig Branns sølvmedaljer trygge - selv om Strømsgodset økte på Marienlyst.

Selvmål av Japhet Sery Larsen, et drømmetreff fra Herman Stengel og straffemål av samme Stengel gjorde at Godset vant 3–0 over Brann.

Tromsø kom under 1–0 på Intility etter Vålerenga-scoring av Andrej Ilic. Men Jakob Romsaas utlignet på overtid.

Viking var sjanseløse mot Rosenborg hjemme i Stavanger. Ísak Snær Thorvaldsson scoret to og Adrian Pereira ett for trønderne. Pereira holdt igjen jubelen hos sin gamle klubb. Trøstemålet kom ved Zlatko Tripic på straffespark.

Sølvmedaljevinneren får 27,5 millioner kroner, mens bronselaget får 23 millioner og nummer fire får 18,1 millioner.

Lagene på sølv- og bronse er klare for Europa. I utgangspunktet skal de til Conference League-kvalifisering, men det er også en mulighet for at det kan bli Europa League-kvalik, altså et nivå høyere.

Brann var ubeseiret i sine tolv siste kamper før møtet med Strømsgodset søndag. Men Godset imponerte stort i sesongavslutningen og gikk opp til 7. plass på tabellen til slutt.

Men selv om Brann var sjanseløs, sang den bergenske supporterskaren av full hals og laget et utrolig liv på Marienlyst.