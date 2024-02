– Det er veldig kjedelig. Jeg vet at utøverne gjerne skulle vært der. Det som er spesielt, er at det er en veldig stor andel på guttesiden som dessverre ikke er med, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth, Tiril Udnes Weng, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl står alle over årets ski-NM på Beitostølen 22. til 25. februar.

Totalt seks av 20 landslagsløpere i langrenn har meldt forfall.

– Langturen til USA og Canada kostet mye. Det er flere som er redusert. Da er konkurranser på nåværende tidspunkt ikke medisinen for dem. Det tror jeg alle skjønner, sier Nossum.

IKKE I FORM: Erik Valnes, som blant annet vant 15 kilometer fellesstart under Tour de Ski i januar, føler ikke at kroppen er som den bør være for øyeblikket. Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB

Lederen for NMs organisasjonskomité, Kjell Berge Melbybråten, reagerer slik:

– Vi arrangrerer skirenn for de som stiller opp. Vi har rigget til skifest. Så er det sånn med skinasjonen Norge at det fortsatt vil være veldig mange gode løpere til start. Det er aller verst for de som går glipp av skifesten, sier Melbybråten til VG.

Østberg Amundsen vant Tour de Ski på nyåret, men stiller ikke til start på Beitostølen når NM-pokalene skal deles ut til helgen. 25-åringen har hatt problemer med luftveiene etter verdenscupen i Canada og USA de siste ukene.

– Det er få som har gått flere skirenn enn Harald i år. Det koster. Men dette er veddeløpshester. De ønsker å gå skirenn. Men når helsen er skrantende, må man ta en pause, sier landslagstrener Nossum.

DISTANSELAGET: Eirik Myhr Nossum med deler av elitelaget i april i fjor. Kun karene på flankene, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger, deltar på NM. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

– Hvilken betydning får NM?

– NM betyr vanvittig mye. Det er dritviktig. Det er derfor det er kjipt for utøverne å gå glipp av det. Så vet jeg at nivået i Norge er såpass høyt at det ikke er sikkert at de som går glipp av dette nødvendigvis hadde dratt hjem med alle medaljene, svarer Nossum.

Han forteller at situasjonen er tyngst for Nyenget og Tønseth, som sliter med ryggtrøbbel.

– Martin har vært ute en stund. Det samme gjelder Didrik. Det er aldri gunstig å slite med ryggen som skiløper, men jeg håper at de får gått skirenn igjen denne sesongen, men de trenger ro og ikke harde konkurranser.

På Beitostølen skal langrennsutøverne som deltar blant annet konkurrere i 10 kilometer intervallstart, sprint og 20 kilometer med skibytte. I tillegg skal det avvikles stafett, hvor Petter Northug har varslet deltagelse.

– Konkurranseprogrammet hittil i sesongen har vært tøft for flere av våre utøvere, noe vi ser har gitt utfordringer nå i etterkant av siste World Cup- periode. De trenger derfor en roligere periode med tanke på trening og konkurranser, sier landslagslege Ove Feragen.

Løperne sliter med flere ulike problemer.

Løwstrøm Nyenget og Tønseth har smerter i ryggen

Taugbøl er rammet av omgangssyke

Valnes føler at kroppen ikke responderer som den skal på trening

Udnes Weng ble klarert for sitt første renn på 10 måneder i januar, men totalbelastningen gjør at hun står over NM

KOMBINERTKONGE: Jarl Magnus Riiber sliter med skulderen. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / NTB

Også kombinertstjernene Jarl Magnus Riiber, Gyda Westvold Hansen og Jørgen Graabak melder forfall til NM. For trioen det skuldertrøbbel på førstnevnte og sykdom på de to siste som er hinderet.