Informasjonssjef i Telia, Daniel Barhom, bekrefter overfor VG at enkelte av kundene deres opplever problemer med oppsett av telefonsamtaler.

– Enkelte av våre kunder kan oppleve problemer med å ringe ut, skriver Barhom i en SMS.

Kartet over berørte områder viser at kunder i Gryllefjord og Hamn er helt uten nett, og at kunder i Mefjordvær, Senjahopen og på Finnsnes har forstyrrelser i telefonnettet.

Telia jobber nå med å kartlegge omfanget og årsaken til problemet.

– Vi jobber for fullt med feilsøking, og beklager så mye overfor berørte kunder, skriver Barhom i en SMS.

Informasjonssjefen forteller at de som er kunder av datterselskapet OneCall, også vil kunne oppleve de samme problemene.

Klokken 11.55 opplyser Barhom at de har identifisert feilen.

– Vi håper den snart er løst.

Like før klokka 13.30 er det fortsatt store utfall og forstyrrelser i Telias nett i Senja.