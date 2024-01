I dag hentes hvitfiskkvotene til åpen gruppe fra kystgruppas kvantum. Cecilie Myrseth foreslår at dette isteden hentes «fra toppen», det vil si at kvantumet dekkes inn før fordelingen mellom hav og kyst. Det innebærer at havflåten må bidra med mer fisk til åpen gruppe, og at fartøyene i kystflåten bidrar med mindre.