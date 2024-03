Kort oppsummert Emilie Mangerud fra Bardu vant en tegnekonkurranse arrangert av Troms fylkeskommune.

Hennes fargerike verk skal nå pryde rutebussen mellom Tromsø og Narvik.

Tegningen ble avduket og premien overrakt på Setermoen skole, der Emilie er elev.

Busselskapet Tide eier bussen som nå er blitt dekorert, noe som forventes skape oppmerksomhet.

Konkurransen har et større formål: å oppfordre flere til å reise med buss for å redusere klimagassutslipp. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

– Jeg er ganske så stolt, egentlig. For jeg hadde ikke trodd at jeg skulle vinne, sier Emilie Mangerud.

4. klassingen, som til daglig går på Setermoen skole, har nettopp fått se bussen som nå preges av den tegninga hun sendte inn til konkurransen som Troms fylkeskommune arrangerte, og hun sier følgende om hva som gikk gjennom hodet hennes da hun fikk vite at hennes tegning vant konkurransen:

– Da jeg fikk vite det, kjentes det ut som at hjertet holdt på å eksplodere!

FARGERIK: Den Emilie-tegningsdekorerte bussen vil ganske sikkert få noen til å sperre opp øynene langs ruta mellom Tromsø og Narvik. Foto: Gjermund Nilssen

På gamle trakter

Torsdag var det stor ståhei, framvisning av den Emilie-dekorerte bussen og utdeling av premier på Setermoen skole. Men de som sto for den høytidelig delen av seansen var slett ikke på ukjent territorium, for både fylkesvaraordfører Benjamin Furuly og samferdselsutvalgsleder Mari Siljebråten har ei fortid som elever på akkurat denne skolen.

– Dette er én av de artigste oppgavene jeg har fått gjøre på lenge. Å få avduke denne skikkelig kule bussen synes jeg er veldig artig, sier han, og legger til:

– Jeg gikk jo på gamle Setemoen skole. Men læreren som 4. klassingene her har, er faktisk den samme læreren som jeg hadde i 4. klassen, sier han og henleder oppmerksomheten på Sissel Joten Bakke, som stolt konstaterer at hun nå har både en fylkesvaraordfører og en tegnekonkurransevinner i sin elevportefølje.

PÅ GAMLE TRAKTER: Både Benjamin Furuly og Mari Siljebråten har ei fortid som elever på Setermoen skole. Men i dag er de begge politikere på fylkesnivå, og torsdag var de tilbake på gamle trakter i et hyggelig ærend. Foto: Gjermund Nilssen

Tide-buss

Det er busselskapet Tide som eier bussen som nå er blitt dekorert på fargerikt og utradisjonelt vis, og områdeleder Walter Johnsgård slår fast at bussen nok vil bli et blikkfang.

– Den er jo spesiell og fin, så den blir nok lagt merke til. Og det merket vi også på tur hit, og det er bra, sier han.

Vibeke Giæver er kunst- og håndverkslærer for 4. klassingene på Setermoen skole, og hun skryter veldig av de kreative barna hun deler hverdagene sine med på skolen.

– De er veldig flinke, veldig kreative og de elsker kunst og håndverk. Så dette var en perfekt oppgave, og de koset seg med den, sier hun om tegnekonkurransen, som altså flere Setermo-elever enn Emilie deltok i.

– Og dette er ikke den eneste konkurransen vi er med i, for elevene elsker konkurranser. Og så er det jo kjempeartig at Emile fikk premien her, sier hun, før hun kommer med en bekjennelse:

– Bussen ble jo kjempefin, og jeg ble nesten rørt da den kom kjørende inn her.

STOLT: Kunst- og håndverkslæret Vibeke Giæver er stolt over både elevene sineog det faktum at én av dem vant den fylkeskommunale tegnekonkurransen. – Bussen ble jo kjempefin, og jeg ble nesten rørt da den kom kjørende inn her, sier hun. Foto: Gjermund Nilssen

Søtsaker

Den store premien for Emilie er selvsagt at hennes kunstverk i overskuelig framtid skal prege en buss i rutetrafikk gjennom store deler av fylket og nordre del av Nordland, men de politiske fylkesutsendingene med skolefortid på Setermoen hadde også med seg litt mer både Emilie og klassevennene. Graden av politisk korrekthet i den premien skal ikke vi si et ord om, men det er i alle fall ingen tvil om at både påskeegg og godteriposer falt i smak hos mottakerne.

– Jeg har så mange gode venner her, vi har veldig fine lærere og så trives jeg veldig godt på skolen, sier Emilie, mens fylkesordfører Benjamin Furuly slår fast at tegnekonkurransen og Emilies vinnerbidrag har et litt større formål også.

– Det er viktig at barn og voksne skal komme seg trygt på skole og jobb, og derfor vil vi at flere skal reise med buss. Og i tillegg så er det jo også slik at når flere reiser i lag, så kutter vi klimagassutslipp og bidrar til at jordkloden vår kan leve bedre. Og det er viktig for oss, sa han i den offisielle talen han holdt i denne store lille anledninga på Setermoen skole.