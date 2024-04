Tollvesenet publiserte fredag en video på Facebook fra en kontroll foretatt på grensa mot Sverige på Bjørnfjell 6. mars.

Der oppdaget tollerne en lastebil som hadde med seg drøyt to tonn fisk for mye i forhold til hva den hadde deklarert. I videoen sier tollbetjenten at dette er alvorlig av flere grunner, ikke minst dersom en slik transport er del av en større virksomhet.

Til Kyst og Fjord sier spesialrevisor i Tolletaten, Baard Iversen Nenseter at traileren i videoen ble stanset i en planlagt kontroll der Tolletaten samarbeidet med Fiskeridirektoratet nettopp med tanke på denne typen transporter.

- Ved eksport av fisk skal dokumenter legges frem for Tolletaten ved grensepassering, noe som blir sjekket opp mot hva man reelt har med seg av last. Slike rutinekontroller gjennomfører vi for å sikre god etterlevelse av regelverket og redusere eventuelle avvik.

Flere er tatt

Nenseter sier tollvesenet har avdekket flere tilfeller av udeklarerte sjømatprodukter i 2024, både gjennom fysisk kontroll og dokumentkontroll.

- Hva blir reaksjonen i slike saker, og retter den seg mot sjåføren eller eksportøren?

- På generelt grunnlag er det eksportøren som er ansvarlig for at deklarasjonen er korrekt. Normalt vil et regelbrudd medføre overtredelsesgebyr, men i alvorlige tilfeller kan forholdet også anmeldes.

Risikerer anmeldelse

Baard Iversen Nenseter sier Tolletaten har et tett samarbeid med ulike myndigheter for å hindre at sjømateksporten blir en større del av den sorte økonomien.

– Denne aksjonen ble gjennomført i lag med Fiskeridirektoratet som bidrar med å avdekke om tolldeklarasjonene stemmer overens med fiskelasten. Det er straffbart å utføre en vare uten å fremlegge varen for tollmyndighetene eller å utføre en vare uten å tollbehandle den, så ved slike brudd på vareførselsloven kan man risikere å bli anmeldt.