Forgiftningssaken: Kollegaer reagerte på Skoghøys oppførsel i juni

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy skriver i et brev at han ved tre anledninger har blitt funnet hjelpeløs. Han sier dette skyldes at han ble forgiftet, og at han selv ikke husker noe fra hendelsene.