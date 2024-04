«Politiet er på et hotell i sentrum i forbindelse med et uventet dødsfall på et av rommene. Forholdet etterforskes, men per nå er det ingen indikasjoner på at det har skjedd en straffbar hendelse».

Det skriver politiet på X.

I 12.30-tiden rykket to politibiler og en ambulanse ut til Thon Hotel Polar i Grønnegata i Tromsø sentrum.

UTRYKNING: To politibiler og en ambulanse har rykket ut til hotell i sentrum. Foto: Ronald Johansen

Dødsfall

Både operasjonsleder i politiet og en av hotellets ansatte bekreftet til iTromsø at de var der på et oppdrag, men ønsket ikke å utdype årsaken til utrykningen.

Klokken 1250 bekrefter politiet på X at det er snakk om et dødsfall.

Samtidig ankommer en bårebil hotellet.

Hotelldirektør Aid Schei Lillegård sier til iTromsø at hun ikke ønsker å uttale seg om saken.